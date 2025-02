Che fine ha fatto il film di Gears? «Netflix, svegliati!»

Dave Bautista non ha alcuna intenzione di arrendersi. L'attore, noto per i suoi ruoli in Guardiani della Galassia e Dune, sta ancora combattendo per ottenere la parte di Marcus Fenix nell'attesissima trasposizione live action di Gears of War.

Il film, attualmente in sviluppo presso Netflix, sembra essere bloccato in una fase di stallo, ma Bautista non si dà per vinto e ha chiesto ai fan di lanciare una campagna online per supportare la sua candidatura.

Se non bastasse il suo entusiasmo per convincere Netflix, l'attore ha anche ammesso in un'intervista a ComicBook (via MovieWeb) di aver iniziato a "tormentare" direttamente la piattaforma per ottenere il ruolo:

«Iniziate una campagna online per Gears of War, diamine. Dai, Netflix, svegliati. Non è che io non li stia assillando. Dai, Netflix, mettiti in riga.»



Nato nel 2006 sotto l'egida di Epic Games, oggi sviluppato da The Coalition e pubblicato da Xbox Game Studios, Gears of War è uno dei franchise più iconici della storia Xbox.

Lo sparatutto in terza persona (che trovate su Amazon) racconta la lotta dell'umanità contro le Locuste, creature emerse dal sottosuolo per portare morte e distruzione.

Bautista, da parte sua, non ha mai nascosto il desiderio di vestire i panni di Marcus Fenix. Già nel 2022 dichiarava di sperare in una chiamata da Netflix.

Anche Cliff Bleszinski, creatore della serie, si è espresso a favore di Bautista, suggerendo addirittura un possibile affiancamento con Ryan Reynolds nel ruolo di Damon Baird.

Ma la domanda è una sola: Netflix darà retta a Bautista e ai fan? O vedremo un altro caso di casting discutibile che farà infuriare la community?

Una cosa è certa: se c’è un attore che può incarnare Marcus Fenix, con il fisico giusto e la passione necessaria, quello è proprio Dave Bautista.

E a questo punto, Netflix ha solo due scelte: accontentarlo o rischiare di perdere l’unico candidato davvero perfetto per il ruolo.