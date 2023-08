C'è un videogioco che è stato rinviato a poche ore dal lancio

Forse non stavate aspettando con estrema ansia WrestleQuest, ma per chi lo stava aspettando forse vi sarete accorti che non è uscito.

Gli appassionati di wrestling possono sfogarsi nel frattempo con WWE2K23, che trovate su Amazon, mentre lo strano gioco di ruolo verrà rimesso a posto.

Come riporta Kotaku, infatti, gli sviluppatori di WrestleQuest hanno dovuto bloccare l'uscita a poche ore dalla release per un problema tecnico.

Il titolo si preparava per essere un bell'esperimento di fusione tra i giochi di ruolo a turni e il wrestling, in cui i giocatori avrebbero dovuto interpretare il wrestler principiante Randy "Muchacho Man" Santos mentre scala il circuito di wrestling sotterraneo per diventare un campione del mondo come il suo idolo del mondo reale, Macho Man Randy Savage.

Ma, poche ore prima del lancio, Skybound Games ha bloccato il lancio di WrestleQuest spiegandone le motivazioni tramite un post su X.

An update to our fans. See you in the ring August 22. pic.twitter.com/rvBXFu2Upj — Skybound Games (@skyboundgames) August 8, 2023

«Durante i controlli finali su una delle nostre piattaforme di lancio, abbiamo scoperto che era possibile che i giocatori perdessero i propri progressi di salvataggio giocando a WrestleQuest su più dispositivi diversi. Poiché questo è un gioco pieno di ore di contenuti e i progressi dei giocatori sono così importanti, non potremmo mai massacrare i nostri fan in quel modo.»

Qualcosa che si potrebbe risolvere facilmente forse, ma che sicuramente è un peccato per un titolo a cui mancava davvero pochissimo per arrivare nelle mani dei giocatori.

Il rinvio non è neanche esagerato, perché il team si prenderà giusto due settimane di tempo per rimettere a posto la situazione. WrestleQuest è stato infatti rinviato al 22 agosto.

Se non altro il team di sviluppo potrà vantarsi di aver avuto lo stesso problema del ben più noto Baldur's Gate 3, che allo stesso modo ha un bug che colpisce i salvataggi.

Parlando di rinvii, Devolver Digital di recente ha fatto un evento addirittura dedicato solamente ai videogiochi rinviati.