Annunciato da Anthony David Valles, Pulsebreaker è un survival horror che punta tutto sulla nostalgia, ispirandosi ai grandi classici per PS1 come Resident Evil e Fear Effect.

Un vero omaggio all’epoca d’oro del genere, pensato per chi è cresciuto tra corridoi bui, telecamere fisse e inventari da gestire con ansia.

Nel gioco ci muoveremo tra vicoli cittadini infestati e corridoi claustrofobici, con l’obiettivo di scoprire l’origine di un misterioso contagio, proprio come i primi RE (che trovate su Amazon).

Sarà fondamentale raccogliere provviste, gestire un inventario limitato e affrontare orde di zombie sempre più aggressive.

Il sistema di combattimento, a quanto pare, sarà tecnico e gratificante: armi da fuoco migliorabili, colpi da caricare con tempismo, punti deboli da colpire con precisione. Non mancheranno momenti alla Resident Evil 4, come il classico calcio per liberarsi da un nemico troppo vicino.

Dal primo trailer, Pulsebreaker colpisce subito per la sua estetica low-poly volutamente retrò, che ricrea alla perfezione lo stile grafico dei titoli della prima PlayStation.

Il movimento pare piuttosto fluido, tanto da far sospettare che non adotti i classici "tank controls", ma su questo non ci sono ancora conferme.

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, ma l’atmosfera c’è tutta: Pulsebreaker sembra già pronto a farsi strada nel cuore dei fan del survival horror più puro. Restiamo in attesa di scoprire se sarà nostalgia fine a sé stessa o qualcosa di più.

E considerando che Capcom non è attualmente al lavoro su un remake del primo Resident Evil, queste alternative "fatte in casa" male non sono.

Per quanto riguarda invece il futuro della serie, Capcom ha da alcune settimane annunciato Resident Evil Requiem, il prossimo capitolo principale, in uscita il 27 febbraio 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S. Sapevate che il gioco nasce come titolo online?