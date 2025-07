La notizia in un minuto

Coffee Talk Tokyo è finalmente disponibile su PS5 sotto forma di demo gratuita accessibile senza abbonamento PS Plus. Si tratta del terzo capitolo della serie, il simulatore narrativo che combina dialoghi intimi con l'arte di servire bevande in un'atmosfera rilassante. La demo permette di vivere la prima giornata nel nuovo caffè di Tokyo, ambientazione inedita che ospita umani e yokai del folklore giapponese. Nonostante l'impostazione tecnica semplice, il gioco salterà PS4 e non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma promette nuove ricette, personaggi e un'espansione del mondo già costruito nei capitoli precedenti.