C'è un gioco gratis su PlayStation Plus che i fan sconsigliano di giocare

È bastata una settimana dal lancio dei giochi gratuiti di maggio su PlayStation Plus per far scattare l’allarme tra gli abbonati.

Ark: Survival Ascended, disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti al servizio indipendentemente dal tier (potete abbonarvi su Amazon), sta causando numerosi problemi, soprattutto su PS5.

Mentre Balatro ha conquistato positivamente molti giocatori grazie al suo gameplay coinvolgente (tanto da essere definito “assuefacente” su Reddit), Ark: Survival Ascended si è rivelato una vera e propria delusione per tanti.

In particolare, un post pubblicato sul subreddit di PlayStation Plus ha fatto rapidamente il giro della community: un utente ha raccontato di aver perso completamente il salvataggio dopo cinque ore di gioco.

«Avrei dovuto ascoltare le recensioni su console», scrive l’utente, spiegando come il problema della perdita dei salvataggi sia noto da tempo tra i giocatori su PS5.

Non si tratta però di un caso isolato. Altri utenti segnalano glitch già a partire dal menu principale, crash ricorrenti e prestazioni decisamente instabili.

«Non riuscivo nemmeno ad avviarlo correttamente, era pieno di bug fin dal menu. Ho lasciato perdere e l’ho disinstallato», si legge in un commento.

Va precisato che Ark: Survival Ascended non è completamente ingiocabile per tutti: diversi giocatori stanno riuscendo a godersi l’esperienza senza problemi, ma la quantità di segnalazioni negative fa suonare un campanello d’allarme, soprattutto per chi sperava in un’esperienza stabile su console.

Non è la prima volta che Ark ha problemi di stabilità su console, e francamente inizia a diventare inaccettabile. Offrire un gioco in queste condizioni su PlayStation Plus, dove milioni di utenti possono scaricarlo con un click, è un rischio che Sony non dovrebbe correre.

Prima di lanciarsi in un gioco pesante come Ark, vale la pena leggere le esperienze altrui. O, meglio ancora, aspettare qualche patch risolutiva. Nel mentre, a questo link potete scoprire tutti i giochi gratis di maggio del PS Plus.

