C'è un gioco che fonde Zelda Wind Waker e Super Mario Odyssey

Demon Tides, il nuovo gioco di piattaforme open world di Fabraz, arriverà su PC nel 2025.

Sequel di Demon Turf, il titolo porta il gameplay in un oceano pieno di isole da esplorare, combinando elementi di The Legend of Zelda: Wind Waker e Super Mario Odyssey (che trovate su Amazon).

Il gioco mantiene e migliora il set di mosse acrobatiche della protagonista demoniaca Beebz, permettendo ai giocatori di concatenare salti e acrobazie in modi creativi.

Le isole fungono da livelli di piattaforme aperti, nascondendo ingranaggi da raccogliere e abilità da sbloccare.

Rispetto al predecessore, Demon Tides offre una struttura più aperta e un ritmo più veloce. I movimenti di Beebz sono stati affinati, consentendo transizioni fluide tra le varie forme demoniache per eseguire salti complessi.

Sono stati aggiunti nuovi elementi come corse sui muri verticali e orizzontali. Il sistema di movimento si ispira a Super Mario 64, ma con l'aggiunta di trasformazioni demoniache che alterano slancio e traiettoria.

Nuove opzioni come la forma a trottola per fluttuare a mezz'aria o il dash aereo permettono di concatenare salti in modi imprevedibili.

I giocatori possono sfruttare le abilità di Beebz per trovare scorciatoie non ovvie e saltare intere sezioni. È possibile piazzare checkpoint personalizzati e sbloccare collegamenti permanenti tra le aree.

Nonostante l'ampliamento del concept, Demon Tides mantiene una struttura a sfide brevi e variate, risultando al contempo più ambizioso del predecessore. Il sistema di movimento evoluto permette di affrontare le sfide in modi sempre nuovi.

Con la sua combinazione di esplorazione open world e piattaforme acrobatiche, Demon Tides promette di offrire un'esperienza unica agli amanti del genere quando arriverà su PC nel 2025.

