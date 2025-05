C'è anche un Final Fantasy nel weekend di prova gratis Xbox

Microsoft riporta l'iniziativa Free Play Days anche questo weekend, offrendo agli abbonati Xbox la possibilità di provare gratuitamente tre nuovi giochi selezionati.

Tra questi spicca Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, lo spin-off action RPG ispirato alla leggendaria saga Square Enix (che trovate anche su Amazon).

Ecco, poco più in basso, l’elenco completo dei titoli disponibili da oggi grazie a Xbox Free Play Days:

House Flipper 2

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Train Sim World 5 (Thomas & Friends Edition)

Per accedere all'iniziativa, è necessario essere abbonati a uno dei seguenti servizi: Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard o Xbox Game Pass Ultimate.

In ogni caso, i giochi saranno giocabili gratuitamente fino a domenica 18 maggio. Se vi appassionate a uno di questi titoli e volete continuare a giocare anche dopo il weekend, ci sono ottime notizie.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è infatti scontato del 50%, House Flipper 2 è in offerta con un 25% di sconto, mentre la versione base di Train Sim World 5 è inclusa nel catalogo di Xbox Game Pass, anche se l’espansione Thomas & Friends non è compresa.

Se siete in cerca di qualcosa di diverso per il weekend, questo è decisamente un trio interessante: tra ristrutturazioni casalinghe, battaglie fantasy e trenini colorati, ce n’è per tutti i gusti.

