CD Projekt dice no ai live-service: «Crediamo nei single player narrativi»

CD Projekt si è fatto apprezzare dai giocatori per via di esperienze single player narrative di altissimo livello, da cui non intende assolutamente rinunciare nel prossimo futuro.

Nel corso dell'ultimo briefing finanziaro con gli azionisti, i dirigenti della compagnia hanno infatti confermato ancora una volta il loro impegno verso questa tipologia di produzioni, senza avere alcuna intenzione di tradire la propria identità.

Come riportato da Bounding Into Comics, il CEO Michał Nowakowski ha sottolineato l'intenzione di continuare a fare ciò che CD Projekt sa sviluppare: giochi narrativi di alta qualità, senza pensare alle evoluzioni del mercato.

«Siamo consapevoli che il mercato videoludico è in continua evoluzione — tuttavia, crediamo che i giochi single-player all'avanguardia con franchise forti e narrative coinvolgenti continueranno a godere di grande popolarità».

Nowakowski spiega infatti che l'esperienza dello studio con franchise come The Witcher o Cyberpunk 2077 (di cui trovate la Ultimate Edition su Amazon) hanno permesso allo studio di ottenere «un posizionamento forte sul mercato», il che rende ottimisti i dirigenti sul successo dei prossimi videogiochi in sviluppo.

Per raggiungere questo scopo, il CEO ha ricordato tutti i progetti in programma all'interno di CD Projekt: una nuova trilogia di The Witcher, Project Orion (nome in codice del sequel di Cyberpunk), il remake del primo The Witcher e lo spin-off Project Sirius con feature multiplayer, oltre a una misteriosa nuova IP attualmente conosciuta come Project Hadar.

Lo studio sembra dunque ammettere la possibilità di includere feature multiplayer all'interno dei suoi giochi — del resto, ci avevano già pensato per Cyberpunk 2077 — ma senza trasformare radicalmente la natura dei propri titoli.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per chi ha amato la narrazione dei videogiochi di casa CD Projekt, dato che la trama e le avventure per giocatore singolo saranno sempre al centro dei pensieri degli sviluppatori.

Nel frattempo, lo studio ha già chiarito un aspetto molto importante su The Witcher 4: il nuovo capitolo della saga non utilizzerà in alcun modo l'IA generativa.