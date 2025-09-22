La notizia è ufficiale: Marco Saletta, Head of Sales Southern Europe di Sony Interactive Entertainment, lascerà il suo incarico il prossimo 30 settembre, chiudendo così un capitolo lungo oltre 15 anni.

A raccogliere il testimone sarà Gonçalo Fialho, attuale Head of Sales per Australia e Nuova Zelanda, che vedrà ampliate le proprie responsabilità includendo anche il Sud Europa. Una mossa che conferma la volontà di Sony di accorpare sempre più ruoli a livello globale, riducendo la frammentazione regionale.

Saletta, nella sua dichiarazione ufficiale, ha parlato di un percorso “lungo e intenso”, ringraziando colleghi e azienda per i risultati raggiunti insieme.

Ed è difficile negare che la sua figura sia stata centrale nella crescita di PlayStation in Italia e nel Sud Europa: dai tempi della PS3 fino all’attuale generazione, Saletta ha accompagnato il brand attraverso momenti complessi, contribuendo a consolidarne la leadership di mercato.

Tuttavia, questa notizia arriva in un momento delicato per Sony. PlayStation, pur restando un colosso, vive una fase di transizione: PS5 è ormai matura, ma il prossimo futuro è incerto, tra servizi in abbonamento che devono dare tanto e l’ombra di un’ipotetica PS6 che deve convincere il pubblico.

La speranza è che Fialho sappia mantenere viva l’attenzione su mercati come quello italiano, che hanno storicamente rappresentato una roccaforte per il marchio PlayStation. Ovviamente, siamo assolutamente certi che l'eredità lasciata da Saletta è in buone mani, se non ottime.

A nome della redazione di SpazioGames vogliamo in ogni caso ringraziare Marco Saletta per la sua dedizione e il contributo straordinario a PlayStation in Italia e nel Sud Europa. La sua leadership, visione e passione hanno lasciato un segno indelebile nella community italiana e nel mercato videoludico locale.

Gli auguriamo il meglio per le nuove sfide professionali che lo attendono, certi che continuerà a influenzare positivamente il mondo dei videogiochi.