Call of Duty MW3 presto gratis per scoprire la Stagione 3

Activision spera di catturare la vostra attenzione permettendovi di giocare gratuitamente a Capture the Flag (o Cattura la Bandiera) con un'imminente prova multigiocatore gratuita di Call of Duty: Modern Warfare 3.

L'ultimo episodio della serie (potete acquistarlo ) è infatti in primis un capitolo orientato sul comparto multiplayer.

Quindi, dopo l'arrivo anche di Call of Duty: Warzone Mobile, è il momento di tornare sul capitolo principale.

L'offerta, che durerà dal 4 all'8 aprile, includerà anche l'accesso alle modalità Zombies e Hordepoint.

Quest'ultima è una variante di Hardpoint, in quanto i non morti spawnano in mappe fantascientifiche reskinnate come Tetanus.

La prova gratuita di Modern Warfare 3 inizia subito dopo il lancio della Stagione 3 il 3 aprile. Questo significa che potrete provare alcune delle nuove aggiunte all'FPS, come Cattura la Bandiera.

Altre tre modalità di gioco arriveranno nel corso della stagione: One in the Chamber, Minefield ed Escort.

La prossima settimana sarà introdotta anche una mappa 6v6 chiamata Emergency, giocabile durante la prova gratuita. Tra gli altri cinque campi di battaglia offerti ci sarà anche Rust, amato dai fan.

Ma non solo: non è prevista solo una prova gratuita per Modern Warfare 3 e Warzone il mese prossimo. Activision ha infatti in programma un evento per il 20 aprile, con l'arrivo di operatori Cheech e Chong nel gioco.

In Warzone è prevista una modalità High Trip, in cui saremo chiamati a raccogliere le "caramelle gommose", ed è in lavorazione anche un operatore Stoney Sloth.

Parlando ancora della saga di COD, diverse settimane fa un report segnalava la possibilità che il prossimo Call of Duty 2024 torni davvero alla serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Ma non è tutto: diversi fan della saga di FPS bellici si sono uniti per chiedere un remake di una delle migliori iterazioni della serie.