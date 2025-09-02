Paramount e Activision hanno annunciato di aver trovato un accordo storico per portare Call of Duty sul grande schermo. La partnership prevede lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un film live-action ispirato alla saga videoludica che, con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è ormai considerata un fenomeno culturale.

L’obiettivo è creare un blockbuster capace di rispettare l’universo narrativo e lo stile che hanno reso Call of Duty una delle serie più iconiche di sempre. Un film che punti a emozionare i fan di lunga data e, al tempo stesso, avvicinare un nuovo pubblico al brand.

David Ellison, CEO di Paramount, ha spiegato che per lo studio si tratta di un progetto speciale:

Come fan di lunga data di Call of Duty, è un sogno che si avvera. Affronteremo questo film con lo stesso impegno per l’eccellenza del nostro lavoro su Top Gun: Maverick, per garantire un’esperienza cinematografica che onori l’eredità di questo straordinario franchise.

Sulla stessa linea Rob Kostich, Presidente di Activision, che ha definito Paramount il partner ideale:

Con Paramount, abbiamo trovato il partner perfetto per portare l’azione mozzafiato di Call of Duty sul grande schermo. Il nostro obiettivo è semplice: creare un film blockbuster indimenticabile che la nostra community adorerà e che ispirerà nuovi fan.

Non ci sono ancora dettagli concreti su trama, cast o regia, ma l’idea di un film di Call of Duty alimenta già aspettative altissime. Negli anni il franchise ha spaziato dalla Seconda Guerra Mondiale a scenari moderni e futuristici: resta da capire quale ambientazione sarà scelta per il debutto cinematografico.

Quel che appare certo è che Paramount e Activision intendono trattare Call of Duty con lo stesso rispetto riservato ad altri blockbuster di successo, unendo spettacolo hollywoodiano e fedeltà alle atmosfere che hanno fatto innamorare milioni di giocatori.