Audio a pagamento per Black Ops 6? Arriva il chiarimento

Nelle ultime 24 ore la comunità di Call of Duty si è preoccupata per uno screenshot che sta girando e che mostra un servizio a pagamento per l'audio in Black Ops 6, ma fortunatamente non è così preoccupante come si temeva.

In sostanza, in Black Ops 6 (che potete preordinare su Amazon) è presente un servizio chiamato “Immerse Spatial Audio”, reso possibile da un'azienda chiamata Embody.

Come riportato pure da PureXbox, questa tecnologia “aumenta l'accuratezza direzionale dei suoni riprodotti nel mondo” e può essere utilizzata come parte di una “Modalità cuffie migliorata” in BO6, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori su Xbox Series X|S.

Come potete vedere poco sotto sotto, tuttavia, si è creata una certa confusione sul fatto che l'audio spaziale richieda un pagamento in Black Ops 6.

Quindi, per essere chiari, l'affermazione di cui sopra non è corretta. L'opzione di prova gratuita e di pagamento menzionata nell'immagine è per un “Profilo personalizzato” che personalizzerà il suono “in base alla vostra fisiologia unica”.

Ecco come lo spiega Embody:

GRATUITO - Il Profilo Universale è il vettore d'ingresso a un livello più profondo di consapevolezza spaziale e a un suono 3D accurato. Adattato all'esclusivo mondo sonoro di Call of Duty, ogni esplosione e passo sono perfettamente bilanciati in modo da poter sentire con precisione ogni dettaglio del campo di battaglia. PAGAMENTO - Portate il vostro udito tattico a un livello superiore con un profilo personalizzato. on un suono spaziale personalizzato in base alla vostra fisiologia unica, ogni suono è bilanciato con precisione nel mondo sonoro 3D. Create il vostro profilo personalizzato nella configurazione della modalità cuffia avanzata e provatelo gratuitamente per 30 giorni. Quindi fate clic sul pulsante “Get Immerse Gamepack” per sbloccarlo per 5 anni con un pagamento unico di 19,99 dollari.

La conclusione è che non è necessario pagare soldi extra per ottenere un audio migliore in Call of Duty: Black Ops 6, a meno che non lo si voglia davvero.

In base a ciò che Activision ha detto finora, sembra che le opzioni gratuite saranno più che sufficienti.

In ogni caso, lo scopriremo molto presto, poiché Call of Duty: Black Ops 6 arriverà ufficialmente tra pochi giorni, dopo che la beta ci ha restituito sensazioni miste.

