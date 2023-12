Calendario dell'avvento di Gamestop: oggi Street Fighter 6 a meno di 40€ e tanto altro!

Anche quest'anno, come da tradizione, Gamestop ha inaugurato dicembre con un'esplosione di offerte attraverso il suo "Calendario dell'Avvento"! Dal primo fino al 24 dicembre, ogni giorno sarà un'avventura alla scoperta di nuove offerte irresistibili su videogiochi, console e accessori!

Non perdete questa occasione unica, soprattutto se durante il Black Friday non siete riusciti a completare la vostra lista di regali natalizi! Le offerte del "Calendario dell'Avvento" di Gamestop sono note per essere particolarmente allettanti.

Oggi, ad esempio, potete portarvi a casa Street Fighter 6 a soli 39,98€, rispetto agli usuali 44,98€ di listino, oppure Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi a soli 29,98€. Se amate i platform, non possiamo che far notare la presenza di Sonic Superstars ad appena 29,98€. Inoltre, no va dimenticato il controller Qubick in colorazione Lemon Green per Nintendo Switch, disponibile a soli 29,98€.

Gamestop sta davvero alzando l'asticella quest'anno, e ci aspettiamo offerte ancora più strabilianti nei giorni a venire. Non dimenticate di visitare quotidianamente la pagina promozionale per non perderti nulla. Ricordate, le offerte sono disponibili solo per 24 ore, quindi se un prodotto cattura il vostro interesse, affrettatevi!

Concludendo, vi invitiamo a visitare la pagina GameStop dedicata al Calendario dell'avvento, dove potrete consultare l'intero catalogo e approfittare delle offerte. Vi consigliamo di agire al più presto, dato che le scorte potrebbero esaurirsi in breve tempo.

