Il lancio di Battlefield 6 (qui la nostra recensione) ha registrato numeri straordinari, con quasi 750.000 giocatori simultanei su Steam nel primo weekend, confermandosi come uno dei decolli più impressionanti nella storia della piattaforma. Tuttavia, dietro questo successo commerciale si nasconde un problema tecnico che sta facendo perdere la pazienza anche ai veterani della serie. Non si tratta di mancanza di abilità da parte dei giocatori, ma di un bug sulla dispersione dei proiettili che sta compromettendo la precisione delle armi automatiche in situazioni di combattimento prolungato.

La meccanica progettata dagli sviluppatori prevede che durante il fuoco continuo con armi automatiche, i proiettili inizino gradualmente a deviare rispetto al punto di mira. Questo sistema, che combina il rinculo con deviazioni casuali intenzionali, serve a impedire che i giocatori mantengano una precisione quasi perfetta scaricando interi caricatori senza interruzione. L'obiettivo è incentivare il fuoco a raffiche, un approccio più realistico e coerente con lo spirito della serie Battlefield.

Il malfunzionamento emerge proprio quando i giocatori adottano la tattica consigliata. Anche interrompendo il fuoco per permettere il reset della dispersione dell'arma, il sistema non sempre risponde correttamente. Video condivisi dalla comunità mostrano chiaramente come il cono di dispersione accumulato alla fine di una raffica possa persistere anche dopo aver smesso di sparare e ripreso il fuoco, generando un'imprecisione superiore a quella prevista dagli sviluppatori.

Molti giocatori hanno inizialmente creduto si trattasse dello stesso difetto emerso durante la fase beta del gioco, mai risolto completamente. La realtà è più complessa di quanto sembri. Florian Le Bihan, principale game designer di Battlefield 6, ha chiarito la situazione attraverso i social media, spiegando che il problema della beta era stato effettivamente corretto, ma che sono emersi altri due bug distinti che influenzano la dispersione e il bloom in modo non previsto.

Il team di sviluppo sta lavorando attivamente sulla risoluzione di queste anomalie, e parallelamente sta valutando un bilanciamento generale dei parametri relativi alla dispersione. Questo approccio suggerisce che gli sviluppatori non si limiteranno a eliminare il bug, ma potrebbero anche rivedere l'intero sistema per garantire un'esperienza di gioco più coerente.