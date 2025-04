Borderlands 4 ha mostrato il gameplay, ed è proprio come pensavamo

Nella serata del 30 aprile, Gearbox Software ha finalmente svelato il primo gameplay ufficiale di Borderlands 4 durante uno State of Play interamente dedicato al nuovo capitolo della saga.

L'evento, trasmesso sui canali ufficiali PlayStation, ha offerto oltre 20 minuti di sequenze giocate, introducendo i fan nel caos esplosivo che li attende sul pianeta Kairos.

Parliamo di oltre 15 minuti di gameplay presentati dal direttore creativo Graeme Timmins e responsabile di produzione senior Anthony Nicholson (e visionabili poco sotto).

Le nuove meccaniche di movimento, come doppio salto, planata, schivata e presa a punto fisso, promettono un'esplorazione più dinamica e combattimenti ancora più spettacolari.

Il tutto condito da un arsenale di armi ancora più variegato e folle, con miliardi di combinazioni possibili.

La trama ruota attorno alla lotta contro il Timekeeper (o Custode del Tempo), un tiranno che domina il pianeta Kairos. I giocatori dovranno affrontare una vasta gamma di nemici, tra cui mostruosità meccaniche, banditi spietati e bestie feroci, mentre cercano di liberare il mondo dal suo oppressivo regime.

La descrizione ufficiale recita:

Borderlands 4 è uno sparatutto looter carico di caos, zeppo di miliardi di armi, nemici fuori di testa e intensa azione cooperativa. Esplora Kairos, un pericoloso pianeta nascosto, nei panni di uno dei quattro nuovi e tosti Cacciatori della Cripta. Spezza le catene dell'oppressivo Custode del Tempo, un dittatore spietato che domina le masse dall’alto. Ora, una catastrofe in grado di cambiare il mondo minaccia il suo perfetto Ordine, scatenando il caos su tutto il pianeta. Accendi la scintilla della resistenza e fatti strada a suon di piombo tra mostruosità meccaniche, banditi assetati di sangue e bestie feroci, sfruttando nuove meccaniche di movimento come: doppio salto, planata, schivata, rampino fisso e altro ancora. Combatti da solo o in co-op con un massimo di tre altri giocatori in questa immensa avventura fantascientifica, ricca di combattimenti liberi e esplorazione, battaglie contro boss adrenaliniche, drop di bottino infinitamente vari e un cast eclettico di personaggi indimenticabili, nuovi e già noti.

Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Il gioco supporterà la modalità cooperativa fino a quattro giocatori, offrendo un'esperienza ancora più avvincente e caotica.

Con questo nuovo capitolo, Gearbox promette un'evoluzione significativa della serie, mantenendo l'umorismo irriverente e lo stile sopra le righe che hanno reso Borderlands (che trovate su Amazon) un'icona del genere looter shooter.

L'appuntamento è fissato per settembre: preparatevi a scatenare il caos su Kairos. Restando in tema, Borderlands 4 ha anticipato l’uscita, ma a quanto pare il cambio di data non è “colpa” di GTA 6, parola di Randy Pitchford.