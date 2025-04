GTA 6 ha costretto al cambio di data Borderlands 4?

Borderlands 4 arriverà prima del previsto: la nuova data di uscita è fissata per il 12 settembre 2025, con un anticipo di poco più di una settimana rispetto a quanto inizialmente annunciato.

Una mossa che ha immediatamente acceso i sospetti dei fan, soprattutto considerando che anche GTA 6 — l’altro colosso sotto l’etichetta Take-Two — è atteso per l’autunno (il 5 lo trovate su Amazon).

Molti hanno quindi ipotizzato che Gearbox volesse “liberare il campo” e non rischiare il confronto diretto con il fenomeno Rockstar.

Ma Randy Pitchford, boss di Gearbox, ha deciso di chiarire subito le cose: la decisione non ha nulla a che vedere con GTA 6.

Con un post sui social, Pitchford ha dichiarato che la scelta è legata al ritmo positivo dello sviluppo:

«Il cambiamento di data è dovuto al 100% alla nostra fiducia nel gioco e nella traiettoria del lavoro, basata su dati reali legati alla correzione dei bug e al completamento delle task. La decisione è letteralmente allo 0% collegata a qualsiasi altro lancio, reale o ipotetico.»

Un messaggio chiaro, insomma, che spazza via ogni teoria complottista. E per i fan della serie c’è un altro motivo per esultare: questa sera alle 22:00 (ora italiana) PlayStation ospiterà uno State of Play interamente dedicato a Borderlands 4, dove scopriremo nuovi dettagli sul gioco.

Che si tratti davvero di un cambio "tecnico" o di una mossa strategica mascherata bene, poco importa: la verità è che avere Borderlands 4 prima del previsto è una bella notizia.

La saga ha sempre saputo rinnovarsi tra umorismo, sparatutto frenetico e mondi folli, e l’idea di tornare su Pandora (o dove ci porteranno stavolta) è più che allettante. Ma detto tra noi? Anche se non lo ammetteranno mai, un pensierino a GTA 6 lo avranno fatto eccome. Come molti altri, del resto.