Gearbox ha deciso di fare una bella sorpresa a tutti i giocatori su PC: da questo momento avete infatti la possibilità di riscattare Borderlands 2 su Steam, totalmente gratis e senza alcun acquisto aggiuntivo.

Questa speciale promozione è stata inaugurata non solo per pubblicizzare l'imminente uscita di Borderlands 4, il cui possibile prezzo ha già fatto discutere e non poco, ma anche e soprattutto per promuovere i saldi dedicati all'intero franchise su Steam.

Il secondo episodio è considerato infatti uno dei migliori capitoli della saga ed è indubbiamente un perfetto biglietto da visita per chiunque volesse decidere di acquistare anche il suo successore (se preferite giocare su PS5, lo trovate anche su Amazon).

C'è da dire che la saga di Borderlands sta affrontando anche una fase turbolenta a causa della rabbia di diversi fan, che hanno avviato una campagna di review bombing per protestare contro nuovi termini di servizio paragonati addirittura agli spyware.

Se queste polemiche non dovessero preoccuparvi, o se voleste semplicemente assicurarvi subito una copia di Borderlands 2 per poi giocarla in un periodo meno turbolento, potete riscattare fin da subito il vostro nuovo gioco gratis dirigendovi al seguente indirizzo, per poi fare clic sul tasto "Aggiungi all'account".

Ovviamente dovrete assicurarvi di avere effettuato il login al vostro profilo Steam, ma non sarà necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo: dopo questa semplice operazione, potrete dirigervi a scaricare subito Borderlands 2 sui vostri dispositivi.

Vi consiglio tuttavia di affrettarvi, dato che la promozione non sarà certo disponibile a tempo illimitato: il secondo capitolo della saga resterà riscattabile solo fino all'8 giugno 2025 alle ore 19.00.

Una volta superato questo termine, l'unico modo per poterlo avere sul vostro profilo Steam sarà acquistarlo regolarmente.

