Black Friday Euronics: 5 prodotti da acquistare subito!

Ogni anno, l'appetito dei consumatori per le offerte del Black Friday viene stuzzicato con promozioni anticipate. Abbiamo già assistito a una serie di sconti introduttivi da Mediaworld e ora è il momento di dare un'occhiata più dettagliata alle offerte preliminari di Euronics.

Dopo un'attenta valutazione delle promozioni correnti di Euronics, abbiamo selezionato per voi cinque offerte eccezionali che riteniamo valga la pena prendere in considerazione prima dell'arrivo dei più attesi sconti del Black Friday. È improbabile, a meno di inaspettate sorprese, che i futuri sconti di Euronics siano significativamente più vantaggiosi di quelli attuali.

Senza ulteriori ritardi, ecco i cinque articoli con le riduzioni di prezzo più vantaggiose. Vi invitiamo però a rimanere sintonizzati sulle nostre pubblicazioni: le segnalazioni di offerte imperdibili sono destinate a intensificarsi nel periodo pre-Black Friday.

Black Friday Euronics: 5 offerte imperdibili

Smart TV Samsung Q60C

La Samsung QE50Q60CAUXZT è una smart TV QLED da 50 pollici che offre una qualità dell'immagine Ultra HD 4K e un'esperienza televisiva completa grazie alle sue funzionalità di Full Internet TV. Attualmente, Euronics propone questo modello ad un prezzo competitivo di 499€, un notevole risparmio dal prezzo consigliato di 749€, una chance da cogliere per chi è alla ricerca di un nuovo televisore all'avanguardia.

Vedi su Euronics

Smart TV LG 55UR91006LA

La LG 55UR91006LA è una smart TV LED da 55 pollici che vanta una risoluzione Ultra HD 4K per immagini nitide e dettagliate. Questo modello, disponibile su Euronics, è attualmente offerto a 499€, rappresentando un risparmio rispetto al suo prezzo precedente di 549€. Con questa promozione, i consumatori hanno l'opportunità di aggiornare la loro esperienza di intrattenimento domestico con una smart TV di grandi dimensioni a un prezzo accessibile​.

Vedi su Euronics

Notebook Apple MacBook Air 13 M2

Il MacBook Air 13 M2 si distingue per il suo schermo da 13,6 pollici, un processore Apple M2 ultraefficiente e 8GB di RAM, garantendo prestazioni elevate sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Con il sistema operativo macOS, offre un'esperienza utente fluida e intuitiva. È disponibile su Euronics al prezzo promozionale di 1.199€, offrendo un risparmio rispetto al prezzo precedente di 1.349€, un'opportunità per chi cerca l'innovazione e la qualità Apple a un prezzo più accessibile

Vedi su Euronics

Smartphone Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 5G offre un display da 6,4 pollici, una fotocamera da 50 Megapixel e una memoria interna di 128GB, il tutto gestito da un sistema operativo Android. Attualmente, questo smartphone è disponibile su Euronics al prezzo speciale di 349€, contrassegnato da un considerevole risparmio rispetto al precedente prezzo di 499,90€

Vedi su Euronics

HP Chromebook 15A-NA0013NL

L'HP Chromebook 15A-NA0013NL è un dispositivo affidabile e versatile con uno schermo da 15,6 pollici, un processore Intel Celeron e 8 GB di RAM. La sua scheda grafica Intel supporta l'uso quotidiano per lo studio e il lavoro. In questo momento, è possibile acquistare il Chromebook 15A-NA0013NL su Euronics a un prezzo scontato di 299€, rispetto al prezzo precedente di 399,99€, offrendo un'opportunità di risparmio significativo​.

Vedi su Euronics