BioShock 4 è «un progetto fantastico», per gli sviluppatori

BioShock 4 è ancora un progetto avvolto nel mistero, ma sembra che lo sviluppo possa finalmente avere una svolta decisiva nei prossimi mesi.

2K Cloud Chambers, il team che si sta occupando del quarto capitolo della saga (trovate la trilogia su Amazon), ha recentemente annunciato nuovi posti di lavoro proprio per il team responsabile di BioShock.

Gli annunci ricoprono 30 posizioni lavorative in svariati campi, dal design alle animazioni fino alla narrazione: è chiaro dunque che il team si sta preparando alla fase di produzione successiva di questo ambizioso nuovo episodio della saga.

Ad anticipare che BioShock 4 sarà un titolo davvero promettente ci ha pensato anche Jeff Spoonhower, senior cinematic designer che dal suo profilo LinkedIn ha rilanciato la notizia delle assunzioni e invitato tutti i potenziali candidati a farsi avanti per il nuovo capitolo della serie (via GameSpot):

«Il team di BioShock in 2K Cloud Chambers sta crescendo! Abbiamo tante posizioni aperte tra diverse discipline, che includono arte, animazione, ingegneristica design, narrativa e produzione. Stiamo lavorando su un progetto davvero fantastico e il nostro studio è remote-friendly».

Considerando che si tratta di tantissime assunzioni, è chiaro che non possiamo aspettarci di scoprire novità su BioShock 4 a breve, ma di sicuro è una conferma importante sul fatto che lo sviluppo non è affatto fermo o così in difficoltà come sembrava fino a pochi mesi fa.

E si tratta davvero di un «progetto fantastico» al livello della trilogia, gli appassionati non potranno che restarne entusiasti: vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo.

A tal proposito, segnaliamo che nelle ultime ore è emersa la notizia di un possibile remake non annunciato in sviluppo presso 2K Games: un probabile candidato sarebbe proprio BioShock.

Se siete curiosi di scoprire quale potrebbe essere il suo aspetto finale, un fan ha provato a immaginare una remaster del primo capitolo.