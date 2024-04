Bethesda svela le statistiche ufficiali dei protagonisti della serie TV di Fallout

Per celebrare il debutto della serie TV di Fallout su Prime Video, Bethesda ha annunciato un aggiornamento speciale per il gioco free-to-play Fallout Shelter, in cui gli utenti interpreteranno un sovrintendente di uno dei Vault.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, gli sviluppatori hanno introdotto come abitanti del Vault i protagonisti dello show televisivo: da questo momento potete dunque aggiungere ai vostri abitanti Lucy, Il Ghoul, Maximus e perfino Ma June.

Proprio come accade nei giochi principali della serie (trovate Fallout 76 su Amazon) questo significa che l'introduzione di questi personaggi in Fallout Shelter ci permette di scoprire quali sono le loro effettive statistiche, presumibilmente compatibili con la serie TV.

Se siete dunque curiosi di scoprire più da vicino in cosa sono specializzati i protagonisti dello show, di seguito vi riporteremo tutte le caratteristiche ufficiali svelate da Bethesda (via Kotaku).

Fallout serie TV: le statistiche ufficiali dei protagonisti

Lucy MacLean:

Forza - 4

Percezione - 7

Stamina - 6

Carisma - 5

Intelligenza - 6

Agilità - 5

Fortuna - 7

Il Ghoul:

Forza - 5

Percezione - 6

Stamina - 7

Carisma - 7

Intelligenza - 4

Agilità - 7

Fortuna - 4

Maximus:

Forza - 7

Percezione - 6

Stamina - 6

Carisma - 5

Intelligenza - 4

Agilità - 7

Fortuna - 5

Ma June:

Forza - 5

Percezione - 7

Stamina - 5

Carisma - 7

Intelligenza - 6

Agilità - 4

Fortuna - 6

Sfortunatamente non sappiamo se queste statistiche corrispondono all'inizio della serie TV di Fallout o se sono valide anche per il finale di stagione, ma per la maggior parte ci sentiamo di dire che corrispondono a ciò che abbiamo effettivamente visto durante lo show.

Forse solo il valore di intelligenza del Ghoul avrebbe potuto essere leggermente più elevato, ma nel complesso ci sembrano statistiche in linea con la serie disponibile su Prime Video.

Restando in tema di statistiche, qualcuno ha provato a ipotizzare quale dovrebbe essere il livello di XP ottenuto da Lucy durante il finale.

Ora non ci resta che attendere come proseguirà lo show durante la Stagione 2, anche se qualcuno è convinto che potrebbe essere già stata "spoilerata" dalla prima season.

A proposito di segreti in bella vista, nell'episodio 6 è possibile vedere un numero di telefono della Vault-Tec: un numero che funziona davvero, come molti fan potevano immaginare.