Bethesda regala Oblivion Remastered ad alcuni dev, per un buon motivo

Oggi Bethesda si è guadagnata un’ulteriore dose di stima e riconoscenza da parte della community di The Elder Scrolls, dopo aver regalato chiavi gratuite di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered all’intero team dietro al celebre progetto Skyblivion.

L'annuncio è arrivato tramite un post su BlueSky da parte degli stessi sviluppatori, che hanno condiviso la notizia con entusiasmo e gratitudine.

Un gesto simbolico ma importante che testimonia un rapporto positivo e rispettoso tra la casa madre e il gruppo di modder volontari autori del bellissimo progetto.

Skyblivion è un ambizioso remake fanmade di Oblivion (l'originale lo trovate su Amazon), ricreato all'interno del motore di Skyrim - ossia il Creation Engine - dal team TESRenewal.

Nato oltre dieci anni fa come semplice porting, nel tempo si è trasformato in una vera e propria ricostruzione del gioco, arricchita da nuove funzionalità e contenuti inediti. La versione finale è attesa proprio per quest’anno, dopo anni di sviluppo e il crescente supporto della community.

Negli ultimi mesi, il lancio sempre più imminente di Oblivion Remastered aveva sollevato dubbi tra alcuni fan, che temevano una mossa strategica da parte di Bethesda per oscurare o anticipare Skyblivion.

Tuttavia, il team modder ha chiarito che i rapporti con la casa di sviluppo sono sempre stati ottimi e che non esiste alcuna rivalità o competizione tra i due progetti. Entrambi sono, a loro modo, un omaggio a uno dei capitoli più amati della saga.

È interessante notare come, nonostante Oblivion Remastered non includa il supporto ufficiale alle mod, la scena amatoriale si sia attivata fin dalle prime ore post-lancio per creare e condividere contenuti non ufficiali.

Questo lo distingue ancora una volta da Skyblivion, che pur non essendo disponibile su console, offrirà una versione profondamente rielaborata di Oblivion, con contenuti ampliati e rivisitati.

Nel frattempo, la community può già tuffarsi in Oblivion Remastered, mentre chi attende Skyblivion dovrà avere ancora un po’ di pazienza. E tra remake, remaster e mod, non c’è mai stato un momento migliore per tornare nella magica Cyrodiil.