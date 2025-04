Volete le prime mod gratis per Oblivion Remastered? Eccole

Il tanto atteso The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è finalmente tra noi, e come da tradizione, la community dei modder non ha perso tempo.

A poche ore dal lancio, sono già disponibili le prime mod che puntano a migliorare - e in certi casi correggere - l’esperienza di gioco offerta da questa nuova versione del classico Bethesda (che trovate su Amazon).

Una delle modifiche più discusse della remastered riguarda il sistema di creazione del personaggio: Bethesda ha sostituito l'opzione Maschio/Femmina con una più generica Corpo 1/2, scelta che non è piaciuta a molti.

La mod in questione ripristina le vecchie etichette, permettendo ai nostalgici di ritrovare una personalizzazione più classica.

Per chi punta invece al massimo impatto visivo, arriva la Ultra+ Mod, che migliora la qualità della nebbia, corregge vari artefatti visivi e potenzia l’illuminazione globale, le riflessioni e persino l’effetto Ray Reconstruction. Una vera manna per gli amanti del dettaglio.

Sul fronte audio, la mod Oblivion Remastered HQ Music propone una versione rimasterizzata della OST originale, con suoni più chiari, dinamici e ben bilanciati. Una chicca per chi vuole immergersi completamente nel mondo di Cyrodiil.

Non mancano poi le mod “funzionali”, come quella che permette a creature e NPC di prendere fuoco a contatto con fiamme libere, dando una marcia in più al gameplay e alla strategia nei combattimenti.

E per chi ama la fotografia in-game, anche se il gioco non include un Photo Mode ufficiale, c’è una mod che ne aggiunge uno basilare.

Non sorprende vedere la scena mod così attiva fin da subito, ma è impressionante la qualità di alcuni di questi contenuti già al day one.

Fa sorridere che siano i fan a correggere scelte discutibili e a potenziare ciò che Bethesda non ha incluso di default, come il Photo Mode o un sistema magico più completo.

Questo dimostra ancora una volta quanto il modding sia una parte fondamentale dell’identità dei giochi Bethesda, anche per un titolo che è stato definito "Oblivion 2.0". Ma per i problemi di stuttering, anche i modder hanno dei limiti.