Electronic Arts ha deciso di intervenire pesantemente sul sistema di sfide e assignment di Battlefield 6 (qui la nostra recensione), riducendo drasticamente i requisiti di completamento per oltre 90 obiettivi diversi sparsi tra classi, armi, gameplay e mastery. Una mossa che arriva dopo settimane di lamentele da parte della community, esasperata da challenge giudicate troppo grindose e frustranti, che hanno spinto molti giocatori a definirle letteralmente "un succhia-anima". L'aggiornamento è già live e rappresenta uno dei cambiamenti più significativi apportati allo shooter multiplayer dalla sua uscita, confermando come EA stia ancora cercando di riequilibrare un'esperienza che ha diviso profondamente la fanbase.

Le modifiche sono state annunciate attraverso un Battlefield Community Update ufficiale, dove gli sviluppatori hanno spiegato che la decisione è stata guidata sia dai dati di gioco raccolti che dal feedback diretto dei giocatori. L'obiettivo dichiarato è ridurre l'investimento temporale richiesto per completare le sfide, mantenendo però un focus sulla progressione basata sull'abilità piuttosto che sul puro grinding. Secondo EA, le challenge erano state tarate su target di tempo gioco specifici che però non riflettevano la realtà delle sessioni di gioco tipiche, risultando spesso irraggiungibili senza dedicare ore e ore a obiettivi specifici.

La community di Battlefield 6 su Reddit aveva già evidenziato il problema in modo piuttosto diretto. Un post del giocatore AwkwardSoldier, che mostrava le sfide relative al supporto medico e alla soppressione con LMG, era emblematico della frustrazione generale: "Queste sfide possono letteralmente succhiarti via la voglia di giocare", recitava il titolo. Gli esempi erano numerosi: requisiti come curare quantità spropositate di danni o sopprimere nemici per tempi interminabili venivano percepiti più come corvée che come obiettivi stimolanti.

L'aspetto più interessante dell'update è che tutti i progressi precedenti sono stati mantenuti e ricalcolati in base ai nuovi parametri. Questo significa che molti giocatori, accedendo oggi a Battlefield 6, si ritroveranno magicamente completate sfide che prima sembravano irraggiungibili o che avevano abbandonato a metà. Un gesto di buona volontà da parte di EA che evita di vanificare il tempo già investito dalla playerbase e che potrebbe convincere chi aveva mollato certe progressioni a riprovarci.

Questo non è però un intervento isolato. Battlefield 6 sta attraversando una fase di aggiustamenti continui post-lancio, che include anche il nerf all'aim assist, modifiche al weapon bloom (il sistema di dispersione dei proiettili) e la rimozione di exploit legati agli XP su Strikepoint. La stagione 1 dello shooter sta proseguendo tra alti e bassi, con una community sempre più vocale nel richiedere cambiamenti e bilanciamenti. EA ha già anticipato che ulteriori modifiche alle challenge arriveranno nei prossimi aggiornamenti, suggerendo che questo è solo il primo passo di un processo di riequilibrio più ampio.