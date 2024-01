Batman: Arkham Collection a meno di 10 euro, aspettando Suicide Squad

Rocksteady è al lavoro su Suicide Squad: Kill the Justice League, ma a a quanto pare i fan possono ora recuperare Batman: Arkham Collection a prezzo davvero ridicolo.

La serie è tornata in una nuova collection su Switch (potete farla vostra su Amazon) che include tutti e 3 i capitoli della serie e i loro rispettivi contenuti aggiuntivi in un unico pacchetto, disponibili da tempo su console PlayStation.

Ora, dopo che il team di sviluppo ha promesso che Suicide Squad è un "gioco Arkham" in tutto e per tutto, i fan che vogliono rivivere le avventure del Cavaliere Oscuro possono farlo spendendo meno di 10 euro.

Come riportato anche da The Gamer, la Arkham Collection, che comprende Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, è stata fortemente scontata e attualmente è in vendita a soli 7,79 euro contro i 60 euro abituali.

Si tratta quindi di un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello base, con la garanzia di poterli giocare su una console in grado di gestirli ancora a dovere.

Se ci state facendo un pensierino, com'è giusto che sia, vi basterà cliccare a questo indirizzo.

L'offerta è però valida solo fino al prossimo 1 febbraio, quindi avete meno di due settimane per approfittarne.

Del resto, è un ottimo momento per rinfrescarsi la memoria con la trilogia di Arkham, per ricordarsi di cosa è capace Rocksteady prima di Suicide Squad: Kill The Justice League, che uscirà il 2 febbraio 2024.

Ad ogni modo, se vi manca un nuovo capitolo della serie Batman: Arkham, forse dovreste dare un'occhiata a Enenra.

Restando in tema, Batman: Arkham Knight ha da poco ricevuto nuovi contenuti davvero degni di attenzione (per i fan del film The Batman).

Infine, Rocksteady ha affermato che per il momento è meglio dimenticarsi di un nuovo gioco di Batman: Arkham, essendo il team assorbito dalla Suicide Squad.