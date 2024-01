Bandai Namco vi regala un gioco gratis di Naruto, ma avete pochi giorni

Bandai Namco ha svelato un nuovo giveaway molto interessante per i fan di Naruto: da questo momento potete infatti provare a fare vostro gratis un gioco online ambientato nel celebre universo anime e manga.

Si tratta di Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un ambizioso multiplayer a squadre in ambientazioni 3D dove potrete scegliere se creare il vostro ninja unico oppure utilizzare uno dei tanti personaggi provenienti dalla serie.

La collaborazione sarà fondamentale per riuscire ad avere la meglio nelle battaglie online: non è necessario alcun tipo di acquisto per partecipare alla promozione, ma solo essere in possesso di un account su Steam.

La promozione sembra essere stata lanciata per pubblicizzare la recente uscita di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (lo trovate su Amazon), ma ovviamente non sarà necessario acquistarlo per vincere questo gioco gratuito.

Il publisher ha messo a disposizione 100mila copie gratuite Steam di Shinobi Striker, che saranno distribuite in base a chi avrà mandato la richiesta per primo: per partecipare all'iniziativa dovete semplicemente dirigervi a questo indirizzo ed associare i vostri account Bandai Namco e Steam, per poi ovviamente confermare la partecipazione.

La promozione terminerà il 12 gennaio alle ore 15: se sarete selezionati, in una data tra il 15 e il 19 gennaio vi arriverà una e-mail con il relativo codice di riscatto su Steam.

