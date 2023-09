Baldur's Gate 3, scoperto un brutale "finale segreto" per chi vuole fallire

Baldur's Gate 3 ha conquistato fin da subito il cuore dei giocatori per l'ampia libertà di scelta offerta durante la campagna, anche se ciò significa prendere delle decisioni che in molti considererebbero "stupide", se si accetterà di subirne le conseguenze.

Un aspetto che diventa particolarmente evidente avanzando nella campagna, fino ad arrivare al pericoloso e brutale Act 3, dove si deciderà una volta e per tutte il vostro destino nell'ultimo capitolo della saga di Baldur's Gate (trovate gli episodi originali su Amazon).

Come segnalato da PC Gamer, i fan hanno infatti scoperto un "finale segreto" inedito per il nostro personaggio, con tanto di gigantesca scritta Game Over che servirà a farci capire quanto la nostra decisione sia stata folle.

Ovviamente, di seguito troverete spoiler relativi all'Act 3 e alla campagna di Baldur's Gate 3: vi sconsigliamo dunque di proseguire se non siete ancora arrivati almeno fino a questo punto.

Come i fan che hanno completato l'avventura sapranno, l'atto finale ci richiederà di raccogliere delle speciali Netherstone per poter affrontare la nostra ultima sfida della campagna.

Larian Studios ha però scelto di non rendere questi oggetti come permanenti nel nostro inventario, lasciando tecnicamente ai giocatori la possibilità di depositarli in qualunque tipo di contenitore: resteranno sempre lì ad aspettare il nostro ritorno.

Tuttavia, non esiste alcun tipo di blocco che ci impedirà di distruggere permanentemente tale forziere o contenitore, insieme al suo contenuto, portandoci così a un inevitabile softlock.

Una volta giunti a una determinata scena del gioco, non può succedere esattamente ciò che vi aspettate: Baldur's Gate 3 ci farà notare quanto è stata folle la nostra decisione e ci mostrerà una schermata game over che, a causa della nostra precedente distruzione, non potrà in alcun modo essere superata.

Del resto, anche la schermata finale vi farà capire che non esiste altra strada se non questo "finale segreto", dato che vi dirà chiaro e tondo che una Netherstone è andata perduta.

Un dettaglio sicuramente sorprendente e che potrebbe soddisfare anche quei fan che, per qualche motivo, intendono terminare la loro avventura con un "fallimento critico".

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile da pochi giorni anche su PS5: se siete curiosi di scoprire come se la cava su console, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione.

Per quanto riguarda invece la versione Xbox, l'attesa non dovrebbe essere particolarmente longeva: Larian ha promesso che arriverà entro la fine di novembre.

Gli sviluppatori continueranno a lavorare duramente per garantire la migliore esperienza possibile, anche introducendo il cross-play per la campagna in co-op.