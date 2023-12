Baldur's Gate 3, Larian fa una doccia fredda ai fan di Minthara

Una delle cose migliori di Baldur's Gate 3 è indubbiamente il livello di cura nella scrittura della storia e in particolare dei personaggi, che hanno molte sfaccettature e una profondità notevole che dà soddisfazione ai giocatori più pazienti e attenti. Per questo molti hanno creduto che Minthara, la brutale drow che si incontra nelle prime ore dell'avventura, potesse essere un personaggio in grado di cambiare e diventare buona.

Minthara può infatti entrare a far parte regolarmente del gruppo di comprimari di Baldur's Gate 3, ma per farlo c'è bisogno di compiere atti decisamente crudeli. In una delle ultime patch è stata leggermente cambiata questa situazione, ma non aspettatevi di non dovervi comunque sporcare le mani.

Questo ha portato i fan a pensare che Larian potesse fare un ulteriore passo verso il lato chiaro di Minthara e renderla addirittura un personaggio giocabile come Origin, tra l'altro.

Purtroppo, a confermare la schiettezza della scrittura di Larian Studios, non succederà niente di tutto questo perché Minthara è semplicemente crudele.

Durante una recente intervista con IGN US, Swen Vincke e il team di Larian hanno spiegato alcuni dettagli sul personaggio.

In particolare Adam Smith, lead writer dello studio che ha curato ovviamente anche l'arco del personaggio di Minthara, fa chiarezza sulla sua presunta bontà:

«Voglio dire, per me è davvero bello avere un personaggio che abbia molta profondità. L'ho scritta, quindi ovviamente penso che abbia molta profondità. Ma ha questa storia davvero inaspettata, credo, in cui si ammorbidisce e la vedi imparare a gestire l'appartenenza a un gruppo. È una persona molto paranoica, e penso che la tenerezza che puoi trovare in lei... non sia un atto di redenzione, è orribile... ma è molto... ha molto amore per le persone.»

Insomma, se sperate di vedere un lato soffice della crudele drow, a quanto pare lo state vedendo solo voi perché Minthara rimane sempre una persone "orribile", per citare le parole degli autori di Larian.

