Baldur’s Gate 3 gira (male) su Nintendo Switch

Baldur's Gate 3 è un gioco ormai entrato nell'immaginario comune, sebbene a quanto pare qualcuno ha ora compiuto un mezzo miracolo.

Il gioco, ultimo capitolo di una serie che trovate anche su Amazon, è infatti disponibile solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcuno è riuscito a fare girare il classico fantasy di Larian - e non solo - proprio sull'ibrida Nintendo.

Una Nintendo Switch moddata con 8 GB di RAM è in grado di eseguire sorprendentemente bene alcuni giochi per PC, ma non riesce a fare lo stesso con giochi più recenti e impegnativi, come appunto Baldur's Gate 3.

Il nuovo test, condotto come i precedenti su YouTube, mette alla prova una console moddata con 8 GB di RAM, CPU a 2,6 GHz e GPU a 1,26 GHz eseguendo diversi giochi per PC utilizzando Box64 + Wine su un sistema operativo L4T Ubuntu 18.04 con kernel personalizzato.

Mentre Devil May Cry 5 gira sorprendentemente bene, anche se non raggiunge mai i 60 FPS in modo costante, la console moddata se la cava molto peggio con giochi più impegnativi come Baldur's Gate 3, Shadow of the Tomb Raider, Fallout 4 e Assassin's Creed Unity.

Nel caso del gioco di ruolo di Larian Studios, la Switch moddata non riesce nemmeno a raggiungere i 20 FPS, anche se il fatto che funzioni è già abbastanza impressionante.

L'ultimo titolo della serie Tomb Raider fa ancora peggio, raggiungendo framerate a una cifra durante il benchmark.

Sorprendentemente, la Nintendo Switch moddata riesce a far girare piuttosto bene la versione originale di Crysis, anche se le prestazioni sono instabili e non proprio giocabili.

Restando in tema, mesi fa qualcuno è riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, e il tutto non sembrava essere per niente male.