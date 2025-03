BAFTA Games Awards 2025, tanti big tra i nominati

Il mondo dei videogiochi si prepara a celebrare le sue eccellenze con l'annuncio dei candidati ai BAFTA Games Awards 2025.

Dopo aver concluso la stagione dedicata al cinema, con gli Oscar e i BAFTA Film Awards, l'attenzione della prestigiosa accademia britannica si sposta ora verso il settore dei videogiochi.

La cerimonia di premiazione è fissata per l'8 aprile a Londra, con inizio alle 20 ora italiana, in un evento che promette di riconoscere le opere più significative del panorama videoludico contemporaneo.

Astro Bot (che trovate su Amazon) e Senua's Saga: Hellblade II emergono come i grandi protagonisti di questa edizione, comparendo in numerose categorie chiave.

L'avventura del piccolo robot di Team Asobi si distingue per la sua presenza in nomination fondamentali come Miglior Gioco, Animazione, Achievement Artistico e Tecnico, confermando l'eccellenza produttiva di PlayStation Studios.

Non da meno è l'opera di Ninja Theory, che compete nelle categorie Best Game, British Game, Game Beyond Entertainment e Narrative, oltre a vantare candidature per i suoi interpreti.

Black Myth: Wukong e Helldivers II seguono da vicino, confermandosi come alcune delle produzioni più apprezzate dell'anno.

La categoria British Game mette in luce il talento dell'industria locale con opere come A Highland Song, Lego Horizon Adventures e Still Wakes the Deep.

Thank Goodness You're Here! rappresenta una delle sorprese più gradite, comparendo in multiple categorie tra cui Best Game e Debut Game, dimostrando come produzioni indipendenti possano competere con titoli di budget superiore.

La categoria Debut Game mette in risalto i nuovi sviluppatori che hanno fatto il loro ingresso nell'industria con opere di qualità notevole. Animal Well, Balatro e Pacific Drive sono alcuni dei titoli che competono per questo riconoscimento, rappresentando approcci creativi freschi e innovativi.

Nella sezione dedicata alle Nuove Proprietà Intellettuali, Black Myth: Wukong si confronta con titoli come Metaphor: ReFantazio e Still Wakes the Deep, in una competizione che premia il coraggio di creare universi narrativi originali in un mercato spesso dominato da sequel e franchise consolidati.

Una delle categorie più interessanti è Evolving Game, che riconosce i titoli capaci di reinventarsi e crescere nel tempo. Vampire Survivors compete contro giganti come World of Warcraft, Diablo 4 e Final Fantasy XIV Online, dimostrando come anche produzioni di scala minore possano eccellere nell'offrire contenuti in continua evoluzione.

Il riconoscimento del talento attoriale nei videogiochi è rappresentato dalle categorie Leading Role e Supporting Role. Melina Juergens, che interpreta Senua in Hellblade II, compete con interpreti del calibro di Luke Roberts (Silent Hill 2 Remake) e Humberly Gonzalez (Star Wars Outlaws), evidenziando come le performance nei videogiochi abbiano raggiunto livelli paragonabili a quelli cinematografici.

La cerimonia dell'8 aprile sarà quindi un'importante celebrazione della creatività videoludica in tutte le sue forme, dai blockbuster tripla A alle gemme indipendenti, confermando i BAFTA come uno degli eventi più prestigiosi del calendario videoludico internazionale (ecco i vincitori della scorsa edizione).