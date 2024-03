BAFTA Games Awards 2024 ha scelto i GOTY in nomination

La BAFTA ha annunciato oggi le nomination per la ventesima edizione dei BAFTA Games Awards, evidenziando un eccezionale livello di eccellenza creativa da parte di un'ampia gamma di team di sviluppo britannici e internazionali.

In totale sono stati nominati 40 giochi in 17 categorie. Per vedere l'elenco completo dei giochi nominati, cliccate qui.

La 20ima edizione dei BAFTA Games Awards si terrà presso la Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, Londra, giovedì 11 aprile 2024 e sarà trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo sui canali YouTube, Twitch e X di BAFTA.

I punti salienti delle nomination di oggi sono:

10 nomination per Baldur's Gate 3 (tra cui il Best Game)

(tra cui il Best Game) 9 nomination per Marvel's Spider-Man 2 (tra cui il Best Game)

(tra cui il Best Game) 8 nomination per Alan Wake 2 (tra cui il Best Game)

(tra cui il Best Game) 6 nomination ciascuna per The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (tra cui il Best Game) e Star Wars Jedi: Survivor

(tra cui il Best Game) e 5 nomination per Dave the Diver (tra cui il Best Game) e Hi-Fi Rush

(tra cui il Best Game) e 4 nomination per Cocoon, Dredge, Final Fantasy XVI, Super Mario Bros. Wonder (tra cui il Best Game) e Viewfinder.

Altri giochi nominati sono Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare III, Cyberpunk 2077, Dead Island 2, Diablo IV e molti altri.

I premi, comprese le nomination, sono votati dai membri della BAFTA a livello mondiale, che comprendono professionisti esperti dell'industria del gaming provenienti da diversi settori dello sviluppo e della produzione di videogiochi.

BAFTA cura tutto l'anno un programma globale di eventi e iniziative a sostegno dell'industria dei videogiochi. Il programma BAFTA Games comprende masterclass, panel ed eventi di networking, oltre alle sessioni annuali di BAFTA Games che presentano i candidati annuali attraverso una serie di eventi e showcase.

I premi sono sostenuti dai partner ufficiali di BAFTA, tra cui Epic Games, PlayStation e Xbox, partner ufficiali di 2024, mentre EE sponsorizza il Players' Choice Award, l'unico premio votato dal pubblico.

I BAFTA Games Awards fanno parte del London Games Festival, che si svolge dal 9 al 25 aprile nella capitale britannica.

Tra gli altri eventi di spicco del festival figurano Ensemble, una mostra che celebra i professionisti britannici dei giochi appartenenti a etnie nere, asiatiche e sottorappresentate, e il Games Finance Market, che porta a Londra investitori mondiali nel settore dei giochi.

