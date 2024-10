Avatar: The Last Airbender avrà un GDR tripla-A, dagli autori di Space Marine 2

I fan di Avatar: The Last Airbender potranno presto avere una nuova produzione videoludica di altissimo livello, che arriverà da Paramount Game Studios e Saber Interactive.

Non è la prima volta che il mondo di Avatar arriva nei videogiochi (li trovate su Amazon), ma il progetto annunciato poche ore fa sembra essere decisamente interessante.

Come riporta IGN US, infatti, Paramount Game Studios e Saber Interactive hanno annunciato oggi un nuovo action-RPG basato su quello che viene definito l'universo di Avatar Legends, l'etichetta basata sul mondo di Avatar: The Last Airbender di Nickelodeon.

Il gioco è ancora in fase iniziale di sviluppo, quindi i dettagli sono ancora scarsi, ma viene definito «il più grande videogioco nella storia del franchise». Il titolo arriverà sia su PC che console e racconterà una nuova storia nell'universo di Avatar, sviluppata in “stretta collaborazione” con gli Avatar Studios.

Il protagonista sarà un “nuovissimo Avatar mai visto prima” e si svolgerà migliaia di anni nel passato. Secondo Paramount e Saber, i giocatori possono aspettarsi di essere immersi in un mondo vibrante, di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, di impegnarsi in combattimenti dinamici insieme ai compagni e di sperimentare le sfide e le decisioni che derivano dall'essere il custode dell'equilibrio nel mondo.

Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media di Paramount, ha dichiarato:

«Sappiamo che i fan più fedeli di Avatar: The Last Airbender desiderano altre storie che li portino nell'universo della serie e, attraverso il gioco, siamo in grado di espandere la costruzione del mondo e di permettere ai fan di sperimentare i nuovi contenuti in modo completamente coinvolgente.»

Ovviamente Saber Interactive, ancora molto attivi su Space Marine 2 ovviamente, è altrettanto entusiasta del progetto.

Josh Austin, Head of IP Development & Licensing di Saber Interactive, ha assicurato che i membri del team «sono alcuni dei creativi più devoti e appassionati in circolazione» riguardo il franchise di Avatar, e i fan possono aspettarsi quindi delle grandi cose.

Nell'attesa del titolo, Warhammer 40.000: Space Marine 2 si aggiornerà in qualche modo perché il team è già pronto per sequel e DLC.