Gli autori di Space Marine 2 contro i fan tossici: «Non insultate Henry Cavill»

Sappiamo bene come i videogiocatori possano essere decisamente focosi, anche troppo, e gli autori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 hanno deciso di mettere in chiaro le cose con i fan tossici, prendendo ad esempio Henry Cavill.

Come saprete, Henry Cavill è un grande fan dei videogiochi ma è il franchise di Warhammer 40.000 ad essere una delle sue cose preferite di sempre.

Per questo motivo qualche giorno fa l'attore ha parlato proprio di quanto ami i videogiochi, soprattutto Space Marine 2 che ha trovato eccezionale.

Nonostante il suo entusiasmo, Cavill ha scherzato sul fatto di non essere un esperto di sviluppo videoludico, riconoscendo che le sue ambizioni per il gaming potrebbero essere difficili da realizzare.

Ma, come riporta IGN US, il team di sviluppo ha colto l'occasione per puntualizzare la propria posizione nei confronti dei fan tossici.

Prendendo proprio il post di Henry Cavill su Space Marine 2, Saber e Focus hanno lanciato un avviso scherzoso ai giocatori tossici.

Parlando in particolare delle partite online, hanno sottolineato che non si può mai sapere con chi si sta giocando:

«Siate leali alla causa, siate rispettosi. È stato segnalato che alcuni giocatori hanno mostrato comportamenti o commenti offensivi in-game. Non tolleriamo ciò e prenderemo provvedimenti per impedirlo. Chiediamo gentilmente di rimanere rispettosi, maturi e corretti con i vostri compagni Space Marines. Non saprete mai chi siano gli altri giocatori... Potrebbe persino essere... non vorrete insultare Henry Cavill, fratelli, no che non lo vorrete.»

Il titolo di Saber Interactive (lo trovate su Amazon) è stato un successo, al punto che è riuscito a risalire la china del review bombing, un'impresa che solitamente non è affatto semplice da portare a termine.

E ora si prepara a sequel e DLC, visto che chiaramente sia Saber che Focus hanno intenzione di capitalizzare sul successo del progetto.