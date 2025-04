Astro Bot è il GOTY dei BAFTA Awards 2025: tutti i vincitori

I BAFTA hanno concluso durante la scorsa nottata le premiazioni per i migliori videogiochi dello scorso anno: la prestigiosa accademia britannica ha dunque scelto il suo personale GOTY 2024.

Ancora una volta abbiamo visto trionfare Astro Bot come miglior gioco dell'anno: il tenero platformer PlayStation (che trovate su Amazon) ha conquistato proprio tutti, riuscendo a conquistare ben 5 premi durante la cerimonia dei Games Awards 2025.

Di seguito vi riportiamo tutti i premi assegnati nel corso della cerimonia della scorsa notte (via BBC): vediamo tutti i migliori giochi dello scorso anno.

BAFTA Games Awards 2025: tutti i vincitori

Miglior Animazione — Astro Bot

— Astro Bot Achievement artistico — Neva

— Neva Achievement Sonoro — Astro Bot

— Astro Bot Miglior gioco - Astro Bot

Miglior gioco britannico — Thank Goodness You're Here!

— Thank Goodness You're Here! Miglior gioco al debutto — Balatro

— Balatro Miglior gioco in evoluzione — Vampire Survivors

— Vampire Survivors Miglior gioco per famiglie — Astro Bot

— Astro Bot Premio BAFTA Fellowship — Yoko Shimomura

— Yoko Shimomura Miglior gioco oltre l'intrattenimento — Tales of Kenzera: Zau

— Tales of Kenzera: Zau Miglior game design — Astro Bot

— Astro Bot Miglior multiplayer — Helldivers 2

— Helldivers 2 Migliore musica — Helldivers 2

— Helldivers 2 Miglior narrativa — Metaphor: ReFantazio

— Metaphor: ReFantazio Migliore nuova proprietà intellettuale — Still Wakes the Deep

— Still Wakes the Deep Miglior attore protagonista — Alec Newman (Still Wakes the Deep)

— Alec Newman (Still Wakes the Deep) Miglior attore di supporto — Karen Dunbar (Still Wakes the Deep)

— Karen Dunbar (Still Wakes the Deep) Achievement Tecnico — Senua's Saga: Hellblade II

Gli altri grandi vincitori della serata sono stati sicuramente Still Wakes the Deep, premiato come migliore nuova IP e come migliori interpretazioni, insieme a Helldivers 2 che conquista le premiazioni per miglior multiplayer e musica.

Da segnalare anche il trionfo di Thank Goodness You're Here, premiato meritatamente come miglior gioco di origine britannica: una piccola perla che racchiude tutto lo spirito dello humor inglese.

C'è anche un pizzico di Italia nelle premiazioni dei BAFTA Games Awards 2025, dato che l'accademia ha premiato Vampire Survivors come migliore gioco in continuo aggiornamento.

In ogni caso, Astro Bot ha convinto così tanto i BAFTA da aver lasciato quasi solo le "briciole" a giochi come Metaphor ReFantazio, con la perla JRPG di Atlus che deve accontentarsi del premio per la miglior narrazione.

La compositrice Yoko Shimomura è stata invece premiata con il Lifetime Achievement Award, pensato per le personalità più importanti per il mondo dei videogiochi, mentre i trionfi di Balatro e Hellblade II nelle categorie di miglior Debut Game e achievement tecnico hanno lasciato ben poche sorprese.

Segnalo in conclusione la vittoria di Tales of Kenzera Zau come premio per i giochi che vanno oltre l'intrattenimento, un'altra piccola perla che nonostante i suoi limiti di gameplay ha raccontato una storia importante sulle difficoltà di affrontare il lutto — ve ne ho parlato nella recensione dedicata.