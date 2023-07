Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition a meno di 30€! 70% di sconto!

Anche oggi, martedì 4 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione Xbox di Assassin's Creed Valhalla: Ragnarok Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,99€, con uno sconto del 70% e un risparmio reale di 70€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 79,99€.

La Ragnarok Edition di Assassin's Creed Valhalla include sia il gioco base che il contenuto scaricabile (DLC) "L'Alba di Ragnarok", offrendo un pacchetto completo a coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di giocare a questo titolo.

Assassin's Creed Valhalla, dodicesimo capitolo della popolare serie, vi trasporterà nell'Europa del IX secolo, più precisamente dalla Norvegia affollata fino all'Inghilterra. Nel titolo, assumerete il ruolo di Eivor, il leader di un coraggioso gruppo di vichinghi. Assassin's Creed Valhalla offre ampi scenari da esplorare, numerosi nemici da combattere e vari modi per personalizzare il vostro personaggio.

Come vi abbiamo detto anche nella nostra recensione, «Ubisoft conferma ancora una volta il suo talento nel mettere in piedi contesti videoludici legati alla ricostruzione storica e, in questo caso, all'ispirazione mitologica. È da questo che si staglia L'Alba di Ragnarok, un'espansione che introduce alcune interessanti variazioni alla formula di Valhalla, che però nella loro sfumatura più tattica agli approcci di gameplay non rappresentano una rivoluzione tale da conquistare nuovamente chi aveva avvertito la stanchezza nel gioco principale».

