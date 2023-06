Assassin's Creed Valhalla L'alba del Ragnarok al prezzo più basso di sempre!

Se avete giocato ad Assassin's Creed Valhalla, ma non avete ancora affrontato l'espansione "L'alba del Ragnarok", oggi abbiamo un'offerta per voi! La versione PS5 di Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok è disponibile su Amazon con un imperdibile sconto del 58%. Infatti, potete portarvi a casa il titolo (che richiede il gioco base) a soli 16,97€, con un risparmio reale di 23,68€ rispetto all'usuale prezzo di listino.

In Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok, assumerete il ruolo di Eivor, un guerriero vichingo determinato a tracciare il proprio destino tra i regni della Norvegia e dell'Inghilterra. Dopo aver affrontato e superato una serie di sfide nel capitolo base, Eivor si trova ora a dover fronteggiare il sorgere di una nuova minaccia: l'alba del Ragnarok, la fine del mondo secondo la mitologia norrena.

Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok continua a mettere l'accento sul combattimento frenetico e sull'esplorazione del vasto mondo aperto. Oltre a combattere contro eserciti di guerrieri e bestie mitiche, Eivor dovrà costruire e gestire il proprio insediamento, forgiare alleanze politiche e prendere decisioni che potrebbero avere un impatto profondo sul mondo che lo circonda.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Ubisoft conferma ancora una volta il suo talento nel mettere in piedi contesti videoludici legati alla ricostruzione storica e, in questo caso, all'ispirazione mitologica. È da questo che si staglia L'Alba di Ragnarok, un'espansione che introduce alcune interessanti variazioni alla formula di Valhalla, che però nella loro sfumatura più tattica agli approcci di gameplay non rappresentano una rivoluzione tale da conquistare nuovamente chi aveva avvertito la stanchezza nel gioco principal.».

