Assassin's Creed Shadows si aggiorna domani: ecco le novità

Ubisoft ha annunciato l’arrivo della patch 1.0.5 per Assassin’s Creed: Shadows, disponibile a partire da domani, 27 maggio.

L'aggiornamento introduce una serie di novità interessanti per il gioco, tra contenuti inediti, bilanciamenti e correzioni di bug, ma non mancano anche alcune (purtroppo note) mancanze.

Tra le aggiunte più rilevanti, troviamo la quest “Thrown to the Dogs”, inizialmente un bonus pre-order, ora accessibile a tutti. In questa missione secondaria, i giocatori aiuteranno un cane fedele a vendicare il suo padrone defunto, sbloccando Tsuki-maru come animale domestico da ospitare nel proprio rifugio.

Il contenuto sarà disponibile sin dalle prime fasi del gioco, una volta completata la missione “From Spark to Flame”, nei pressi del Tempio Tennoji, appena fuori Osaka.

Ubisoft ha anche annunciato il primo evento crossover con Dead by Daylight. Una nuova missione gratuita sarà disponibile nel rifugio una volta sbloccato Yasuke come personaggio giocabile.

Portandola a termine si otterranno un ciondolo e uno stendardo a tema. Inoltre, sarà possibile acquistare un pacchetto cosmetico ispirato a Dead by Daylight per personalizzare entrambi i protagonisti.

Dal punto di vista del gameplay, arriva finalmente un miglioramento al sistema di parkour: sia Naoe che Yasuke ora possono afferrare automaticamente sporgenze basse semplicemente premendo il tasto salto, rendendo meno necessario l’uso delle corse verticali sui muri.

Naoe riceve inoltre nuove animazioni per i salti laterali e miglioramenti nella fisica dei movimenti, che la rendono più agile e coerente nelle acrobazie.

La patch interviene anche sull’economia interna del gioco: il bug che rendeva eccessivamente redditizi i set Samurai Daisho e Ronin è stato risolto. Al tempo stesso, ottenere Mon (la valuta di gioco) sarà più legato all’esplorazione e al completamento di missioni, con un aumento del costo dei materiali dai mercanti e una riduzione della loro disponibilità stagionale.

Sul fronte tecnico, tuttavia, resta una grande assente: l’ottimizzazione su PC. Nessuna nota riguardante miglioramenti alle prestazioni o riduzione dei fastidiosi “stutter” durante l’esplorazione, un problema ben noto sin dal lancio e mai affrontato davvero, nonostante le promesse iniziali di Ubisoft. Per molti utenti – e non solo i recensori più severi – si tratta dell’ennesima occasione mancata.

Infine, l’aggiornamento corregge una lunga serie di bug, dai problemi con NPC bloccati in ambienti chiusi, a missioni principali e secondarie che non si attivavano correttamente, fino a glitch visivi e animazioni fuori scala.

L’update 1.0.5 è un passo in avanti sul fronte contenutistico e del bilanciamento, ma è difficile ignorare l’elefante nella stanza: Assassin’s Creed: Shadows continua a essere trascurato su PC dal punto di vista tecnico.

Ubisoft ha sì introdotto nuove attività e sistemato problemi minori, ma l’esperienza resta zoppicante su molte configurazioni. È un peccato vedere un titolo così ambizioso ancora afflitto da problemi strutturali dopo due mesi dal lancio. Forse è ora di passare dalle parole ai fatti. Inclusa la tanto agognata aggiunta del multiplayer.