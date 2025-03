Assassin's Creed Shadows potrebbe diventare ancora più difficile

Se pensavate che le sfide proposte in Assassin's Creed Shadows fossero troppo semplici, anche al livello di difficoltà più avanzato, potrebbero essere in arrivo buone notizie da parte di Ubisoft.

Il team di sviluppo ha infatti analizzato con attenzione i feedback arrivati dai fan, ritenendo che ci siano spazi di manovra per offrire una sfida più estrema rispetto a quanto proposto attualmente.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+ durante la Game Developer's Conference 2025, il director Jonathan Dumont ha ammesso che il team sta «osservando in modo attivo» la possibilità di poter creare «un'impostazione di difficoltà ancora più elevata per alcuni dei nostri giocatori», stuzzicando allo stesso tempo i giocatori più hardcore:

«Quanto volete che sia impegnativo?»

Ricordiamo che attualmente Assassin's Creed Shadows (lo trovate su Amazon) offre già tre livelli di difficoltà, ai quali potrebbe dunque aggiungersi una quarta impostazione che metterebbe seriamente alla prova le vostre capacità.

Per il momento non vi è ancora alcun annuncio certo, ma Ubisoft ha confermato che sta analizzando attentamente i suggerimenti dei fan: il solo fatto che se ne sia parlato in questa maniera significa che potrebbe essere solo questione di tempo.

Nel frattempo, il team di sviluppo non sta ovviamente rinunciando a migliorare l'esperienza di gioco: Ubisoft sta infatti utilizzando i feedback non solo per capire se introdurre o meno questa nuova difficoltà, ma anche per risolvere i bug più comuni ed implementare ulteriori modifiche al gameplay.

Dumont ha ammesso che «ovviamente non possiamo fare tutto» ciò che i fan gli chiedono, ma che lui e il suo team stanno prendendo in seria considerazione tutti i feedback costruttivi arrivati fino ad ora.

Ricordiamo che Assassin's Creed Shadows ha saputo conquistare un'ampia fetta di pubblico: Ubisoft ha confermato che oltre 3 milioni di giocatori hanno già esplorato il Giappone Feudale, pur non rivelando dati di vendita veri e propri.