Assassin's Creed Shadows avrà un prequel (ma non sarà un videogioco)

Ubisoft continua a espandere il mondo di Assassin’s Creed Shadows con un prequel manga.

Assassin’s Creed Shadows: Iga no Monogatari (tradotto ne La storia di Iga) debutterà in Giappone il 20 marzo, lo stesso giorno dell’uscita globale del gioco (che potete preordinare su Amazon).

Il manga sarà pubblicato sulla piattaforma YanMaga Web di Kodansha e approfondirà il passato di Naoe, la shinobi assassina, e di Yasuke, il leggendario samurai africano (bersaglio di critiche negli scorsi mesi).

Il progetto è stato annunciato da Ubisoft e dall’account ufficiale Assassin’s Creed su X (via Screen Rant), e vedrà alla direzione artistica reguje, noto per i suoi lavori su UEN e Change the World.

Anche se i dettagli sono ancora pochi, è lecito aspettarsi una narrazione che esplori i conflitti storici e politici del tardo periodo Sengoku, fornendo una maggiore contestualizzazione agli eventi del gioco.

Ubisoft ha inoltre confermato che il manga arriverà successivamente anche in versione internazionale, sebbene non siano ancora state fornite date precise per l'Italia.

L’universo di Assassin’s Creed ha sempre spaziato oltre il videogioco, con romanzi, fumetti e film a espandere il suo intricato intreccio tra storia e finzione.

Iga no Monogatari sembra voler seguire questa tradizione, offrendo uno sguardo più approfondito su Naoe e sulle vicende che la porteranno a diventare un’assassina dell’Ordine.

Non è la prima volta che Ubisoft sperimenta il formato manga: Assassin’s Creed: China (Blade of Shao Jun) ha già dimostrato il potenziale di questo medium nel raccontare storie parallele a quelle dei giochi, così come il progetto legato a Watch Dogs.

Se Iga no Monogatari riuscirà a replicarne il successo, potrebbe non solo arricchire il mondo di Assassin’s Creed Shadows, ma anche spianare la strada a nuovi adattamenti cartacei.

Dopo film, romanzi e fumetti, il manga è quindi solo l’ennesima conferma della volontà di trasformare Assassin’s Creed in un universo narrativo a tutto tondo. Se l’esperimento funzionerà, chissà che non sia davvero il primo passo verso un vero e proprio anime (alla Devil May Cry, per capirci).