Assassin’s Creed Red potrebbe avere qualcosa in comune con Elden Ring e Sekiro

Assassin's Creed Codename Red, nuovo capitolo della saga ambientato in Giappone, inizia pian piano a svelare le sue carte.

Dopo il ritorno al passato di Assassin's Creed Mirage (lo trovate su Amazon) il nuovo episodio dovrebbe essere più in linea con l'ultima trilogia.

Difatti, Red è stato addirittura descritto come il più grande blockbuster del prossimo anno.

Ora, dopo che potrebbe essere stata pubblicata per errore una nuova immagine promozionale della la protagonista femminile di Assassin's Creed Red, emergono i primi dettagli sul gameplay.

Come segnalato anche da Wccftech, il prossimo titolo della serie Ubisoft ambientato nel Giappone Feudale prenderà spunto da alcuni giochi FromSoftware, secondo un nuovo report online.

In un nuovo video condiviso da j0nathan, che in passato ha dimostrato di essere un leaker estremamente affidabile, viene rivelato che la mappa del gioco sarà più grande di quella di Valhalla ma non quanto quella di Odyssey, e che questa sarà caratterizzata da meno marcatori e meno indicazioni, sulla falsariga di Elden Ring.

Il fatto di fornire meno indicazioni non sarà, pare, l'unica meccanica di Assassin's Creed Red ispirata a un gioco di FromSoftware.

Secondo il leaker, i nemici avranno una barra della postura come in Sekiro: Shadows Die Twice, che i giocatori potranno "rompere" per destabilizzare gli avversari.

A differenza dei precedenti titoli della serie, in cui i nemici non si difendono più di tanto, nel prossimo capitolo della serie gli avversari saranno quindi molto più abili nel difendersi, il che fa pensare a combattimenti più intensi e coinvolgenti.

I protagonisti di Assassin's Creed Red, noti come Naoi e Yasuke, potranno utilizzare diverse abilità per nascondersi e combattere i nemici. La shinobi donna potrà usare kunai, shuriken, bombe fumogene e altro, mentre le abilità di Yasuke non sono ancora state rivelate.

Entrambi potranno utilizzare un rampino per spostarsi e nascondersi nell'erba rimanendo proni. Tra i nuovi sistemi di gioco ci sarà anche un sistema di spionaggio che permetterà ai giocatori di reclutare le spie nemiche a cui risparmieremo la vita.

Insomma, Ubisoft crede fortemente nel nuovo episodio ambientato in Giappone, al punto che avrebbe cancellato anche il sequel di un "big" pur di portarne a termine lo sviluppo.

Vero anche che ll momento sappiamo ben poco di questo capitolo, ma inevitabilmente l'ambientazione giapponese ha già ispirato paragoni con una nota e apprezzata esclusiva PlayStation.