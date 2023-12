Assassin's Creed Origins, qualcuno l'ha reso davvero next-gen

Il lungo corso della saga di Assassin's Creed l'ha fatta virare sempre verso il genere dei classici RPG, specie con Assassin's Creed Origins.

Lasciando da parte il recente Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), vero e proprio ritorno al passato, Assassin's Creed Origins è ricordato come uno dei capitoli a mondo aperto migliori di sempre.

Il titolo ha rappresentato una vera e propria rinascita del franchise, e ha narrato la storia dell'origine della Confraternita degli Assassini, nel lontano Egitto dell'Età Tolemaica.

Nonostante sia uscito ormai diversi anni fa, adesso c'è un video che mostra come sarebbe Origins in 8K con Ray Tracing attivo, il tutto con il supporto di una NVIDIA GeForce RTX 3090 (via GamingBible).

Il trailer ci porta nelle sabbie del Sahara, mentre l'Assassino cammina per la sua strada, con ogni granello di sabbia che passa sotto i suoi piedi.

Vediamo anche laghi, palme e gli abitanti dei villaggi che camminano per le antiche strade lastricate di polvere e sabbia.

Pur non essendo recentissimo, il video di Digital Dreams mette in mostra le differenze tra la versione originale e quella presa in analisi.

I colori sono decisamente più realistici, le ombre più dettagliate e nitide, la resa generale mostra un'immagine davvero vivida, che magari farà venire voglia a qualcuno di ributtarsi nell'epopea di Bayek.

Il video rende quindi maggiormente manifesto il divario tra le due versioni, facendoci solo sognare circa le possibilità tecniche a cui la saga Ubisoft potrà andare incontro nel prossimo futuro.

Proprio per quanto riguarda invece i capitoli che verranno, secondo un post su LinkedIn il prossimo Assassin's Creed Red di Ubisoft mira a essere il più grande blockbuster del prossimo anno.

Guardando invece ai grandi classici, sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.