Assassin's Creed 3 è "odiato", ma c'è un perché

La serie Assassin's Creed ci ha regalato ottimi giochi, ma anche titoli parecchio sottovalutati: Assassin's Creed 3 è uno di questi, sebbene i fan non siano del tutto d'accordo.

Ben prima del recente Assassin’s Creed Mirage (che trovate su Amazon), i giocatori ricordano anche le avventure di Connor Kenway.

Pur non raggiungendo il clamore delle avventure di Ezio Auditore, il terzo capitolo del franchise è comunque un gioco a tutto tondo.

Ora, dopo che qualcuno si è dilettato a creare un remake in Unreal Engine 5 di Assassin's Creed 3, i fan si sono dati appuntamento per rivalutarlo.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, in un post su Reddit tale Dr_couch_potato ha dichiarato di non capire l'odio che il gioco ha ricevuto nel corso degli anni, sebbene un motivo ci sarebbe.

Pur ammettendo che i comandi presentano una leggera "curva di apprendimento", soprattutto per quanto riguarda le nuove meccaniche di parkour e stealth introdotte, il gioco è la solita avventura da assassino e racconta la storia di un protagonista a suo modo memorabile.

I fan hanno individuato il perché esatto per cui il gioco riceve un astio così immeritato, e a quanto pare non è colpa sua.

Il vero motivo è che è arrivato dopo l'amatissimo Assassin's Creed 2 e i fan "non erano pronti" per il cambio di personaggio e di storia.

Secondo alcuni, il motivo è anche l'ambientazione un po' insipida rispetto al Rinascimento italiano, visto che la Rivoluzione americana è sicuramente un passo indietro in termini di scenario.

In definitiva, però, molti sostengono che se si prende il gioco per quello che è e non paragonandolo al capitolo che lo ha preceduto, si tratta di un Assassin's Creed solido e meritevole di attenzioni.

Se non l'avete ancora giocato, provatelo. Se siete abbonati a PlayStation Plus Extra, potrete giocarci gratuitamente.

Ragion per cui, fa piacere notare come qualcuno non lo abbia del tutto dimenticato. Senza contare anche che i fan non sembrano aver messo da parte neppure il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.

Chissà se nel futuro di AC non vi sia spazio per il ritorno di Connor, sebbene la saga potrebbe nientemeno che guardare al futuro.