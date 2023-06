Armored Core 6 non sarà violento come molti speravano

Armored Core VI Fires of Rubicon, il nuovo titolo di FromSoftware e Bandai Namco Europe, a quanto pare sarà un gioco adatto a tutta l'utrenza.

Lasciando per un attimo da parte i soulslike come Elden Ring (che trovate su Amazon), il gioco offrirà un gameplay incentrato sui mecha, incluse battaglie e una profonda personalizzazione dei mezzi.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam, ed è prenotabile da ora presso i retailer e sul e Bandai Namco Store (lo abbiamo provato per voi solo alcuni giorni fa).

Ora, come riportato anche su ResetEra, l'ESRB americano ha classificato Armored Core VI Fires of Rubicon.

Il gioco è stato catalogato come "T for Teen" (l'equivalente del nostro "PEGI 12") e non "M for Mature", la classificazione che alcuni giocatori si aspettavano.

Stando alla descrizione dell'ESRB, i temi presenti all'interno del titolo sono «Riferimenti a droghe, linguaggio volgare e violenza», ma a quanto pare non al punto da risultare un gioco inadatto ai minori.

La trama: una misteriosa nuova sostanza chiamata “Coral” è stata scoperta su un remoto pianeta, Rubicon 3. Come fonte di energia, ci si aspettava che questo materiale fosse in grado di aumentare drammaticamente le capacità tecnologiche e di comunicazione dell’umanità.

Invece, ha causato una catastrofe che ha inghiottito tra fiamme e tempeste il pianeta e le stelle circostanti, creando un Sistema Stellare Infuocato. Quasi mezzo secolo dopo, il Coral è riemerso su Rubicon 3, un pianeta ora contaminato e sigillato dalla catastrofe. Corporazioni extraterrestri e gruppi di resistenza combattono per il controllo della sostanza.

From ha in ogni caso dichiarato di non voler ricalcare la giocabilità degli altri suoi giochi, il che significa che Armored Core VI non sarà di fatto un soulslike.

Ricordiamo infine anche che Fires of Rubicon era stato classificato in Corea, sottolineando anche che il titolo sarebbe uscito quest'anno.