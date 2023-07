Apple MacMini M1 in sconto per il Prime Day! Puoi averlo a meno di 550€!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate il desktop Apple Mac Mini M1, che potete portarvi a casa a soli 549€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo più basso recente di 599€.

Apple MacMini M1 è un potente computer desktop compatto che incarna l'essenza dell'innovazione tecnologica di Apple. Il dispositivo è equipaggiato con il SoC Apple M1, dotato di un processore a 8-core, con 4 performance core e 4 efficiency core, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e risparmio energetico. La GPU a 8-core costituisce un'ottima scelta per la modellazione 3D e il montaggio video.

Apple MacMini M1 è dotato di 8 GB di memoria unificata, che consente alle applicazioni di condividere liberamente la memoria tra CPU e GPU, migliorando ulteriormente le prestazioni, mentre l'SSD integrato è da 256 GB.

Per quanto riguarda il design, Apple MacMini M1 mantiene la sua classica forma compatta ed elegante, con un case in alluminio riciclato al 100% che pesa solo 1,2 kg. Nonostante le sue dimensioni ridotte, Apple MacMini M1 offre una varietà di porte, tra cui due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A, una porta Ethernet e un jack da 3,5 mm per cuffie o speaker esterni.

