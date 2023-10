Apple iPhone 15: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

E' il momento dell'iPhone 15 e il mondo lo sa! Solo poche settimane dopo il lancio e questi gioielli tecnologici sono quasi introvabili, con la febbre dell'iPhone che ha colpito in particolare i modelli Pro. Ma non disperate! Abbiamo la soluzione per voi: una guida completa ai negozi che hanno ancora disponibilità, con dettagli sui prezzi e le tempistiche di consegna.

E c'è una chicca che potrebbe sorprendervi: quest'anno, Apple ha colpito un colpo al cuore dei fan abbassando i prezzi dei nuovi iPhone 15, regalandovi un risparmio fino a 100€! E se la tentazione di possederne uno è forte, ma il budget non è dei più larghi, tranquilli. Molte boutique, incluso l'Apple Store, vi consentono di suddividere il costo in comode rate. Inoltre, vi ricordiamo che la potenza di iPhone 15 gli consente di far girare titoli tripla A come Resident Evil 4 Remake o Death Stranding, come vi abbiamo riportato in questa notizia.

iPhone 15, perché dovrebbe essere il vostro prossimo smartphone?

L'iPhone 15 rappresenta una scelta imprescindibile non solo per gli affezionati di Apple desiderosi di un aggiornamento, beneficiando del vantaggioso servizio di trade-in offerto, ma anche per chi cerca un dispositivo di qualità superiore, che unisce innovazione tecnologica e design d'avanguardia. Sia che decidiate di optare per il modello standard o per l'avanzatissimo Pro Max, siete certi di investire in un prodotto che stabilisce nuovi standard nel settore, superando brillantemente la concorrenza in termini di prestazioni e qualità.

iPhone 15, perché sceglierlo?

La chiave è l'innovazione totale. Prendiamo come esempio la versione Pro: essa presenta un complesso sistema fotografico evoluto che, oltre alla già notevole lente da 48MP dei modelli antecedenti, incorpora due fotocamere secondarie aggiuntive. Apple lo descrive come avere "sette fotocamere in un unico dispositivo". Aggiungendo a ciò la moderna porta Type-C, che prende il posto dell'inconfondibile porta Lightning, ci si ritrova di fronte a un dispositivo che riscrive gli standard del settore.

iPhone 15 a rate? Ecco come averlo

Acquistare il vostro nuovo iPhone con un finanziamento non è mai stato così semplice. Amazon si è unita a Cofidis per proporre piani di pagamento a tasso zero, per i quali avrete bisogno soltanto di un conto corrente e un documento d'identità valido. Ma le opzioni non finiscono qui: sia PayPal che Klarna offrono soluzioni di pagamento a tasso zero divise in tre comode rate, disponibili presso rinomati negozi online come Comet ed Euronics.

Il nostro consiglio è chiaro: affidatevi sempre a rivenditori di fiducia. La vostra principale riflessione dovrebbe riguardare quale versione dell'iPhone selezionare per catapultarvi nel futuro della telefonia mobile. Non aspettate oltre: il futuro è già arrivato con iPhone 15.

Apple iPhone 15: dove acquistarlo al miglior prezzo

