Apple AirPods di terza generazione con MagSafe a un prezzo super! 23% di sconto!

Infatti, potete portarvi a casa gli auricolari AirPods di terza generazione a soli 169€, con uno sconto del 23% e un risparmio reale di 50€ sul prezzo consigliato di 219€. Si tratta di un'occasione davvero eccezionale per avere degli ottimi auricolari a prezzo scontato.

Con un design elegante e composto, gli auricolari AirPods di terza generazione si adattano comodamente all'interno dell'orecchio, assicurando una tenuta stabile e confortevole.

Gli auricolari AirPods di terza generazione offrono un suono di alta qualità, con una nitidezza impressionante e bassi profondi. L'innovativo sistema audio spaziale con tracking dinamico del capo garantisce un'esperienza sonora coinvolgente, immergendo l'ascoltatore in un campo sonoro tridimensionale. Inoltre, grazie alla funzionalità Adaptive EQ, gli AirPods sono in grado di adattare automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio, per un suono personalizzato e sempre ottimale.

Gli auricolari AirPods di terza generazione sono dotati del chip Apple, che garantisce un'efficienza energetica maggiore e un accesso più rapido a Siri, l'assistente vocale di Apple. Grazie all'integrazione con Siri, potrete controllare la vostra musica, rispondere alle chiamate, ottenere indicazioni e molto altro, semplicemente con la tua voce.

L'autonomia della batteria è notevolmente migliorata, consentendo fino a 6 ore di riproduzione audio con una singola carica, e fino a 30 ore di ascolto con la custodia di ricarica. La custodia stessa supporta la ricarica wireless, rendendo ancora più comodo e semplice mantenerli sempre carichi.

