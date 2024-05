Annunciato Xbox Proteus, il nuovo controller per superare le barriere nei giochi

Microsoft si dimostra ancora una volta particolarmente attenta alle esigenze dei giocatori con disabilità, annunciando un nuovo controller pensato per superare tutte le barriere nei videogiochi.

In occasione della giornata globale di sensibilizzazione sull'accessibilità, la casa di Redmond ha annunciato Xbox Proteus, un controller modulare altamente personalizzabile in base alle esigenze dei giocatori.

Un prodotto molto simile a quanto già realizzato da PlayStation con il controller Access, anche se con un design diverso e alcune peculiarità molto interessanti: come riportato da The Verge, il suo design consiste in diversi cubi con faceplate intercambiabili, che comprendono pulsanti, analogici e pad direzionali.

Una configurazione "snap and play" che consente di accedere a più di 100 personalizzazioni diverse, lasciando che siano i giocatori stessi a scegliere quella più adatta in base alle loro esigenze e disabilità, spezzando definitivamente le barriere nei videogiochi.

Xbox si era già dimostrata particolarmente attente all'accessibilità grazie al suo Adaptive Controller (lo trovate su Amazon), che nei prossimi giorni riceverà un aggiornamento al fine di supportare più accessori di terze parti tramite il suo ingresso USB.

Il controller Xbox Proteus, realizzato da ByoWave, sarà compatibile al lancio con Xbox Series X|S, Xbox One e sui PC con Windows 10 o 11.

Attualmente non è prevista alcuna compatibilità con PS5 o Switch, ma l'azienda si è detta disposta a collaborare per riuscire a implementarlo anche su queste console.

Non è stata ancora annunciata una data d'uscita ufficiale per il controller, ma ByoWave ha già aperto le prenotazioni sul suo sito ufficiale: sarà disponibile al prezzo di 299$, ma per un periodo limitato è possibile approfittare di uno sconto speciale e acquistarlo a 255$.

Considerando che la compatibilità di PlayStation Access su PC è attualmente molto limitata, Proteus potrebbe rivelarsi l'alternativa perfetta per i giocatori che preferiscono utilizzare i giochi su computer: vi terremo informati non appena avremo ulteriori aggiornamenti su questo controller, anche in merito alla disponibilità sul mercato italiano.