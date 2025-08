Gli appassionati di picchiaduro e supereroi Marvel potranno presto mettere le mani su una delle novità più attese del panorama videoludico: Arc System Works, celebre casa di sviluppo giapponese nota per titoli come Guilty Gear e BlazBlue, sta preparando insieme a Sony Interactive Entertainment un ambizioso progetto che promette di rivoluzionare il genere dei fighting game a tema fumettistico.

Si tratta di MARVEL Tokon: Fighting Souls, un picchiaduro quattro contro quattro che debutterà in forma di beta chiusa nei prossimi giorni, come annunciato dagli stessi sviluppatori nel corso dell'EVO 2025 (via Gematsu).

Dal 5 al 7 settembre, i giocatori PlayStation 5 avranno l'opportunità esclusiva di testare questo nuovo capitolo dell'universo Marvel videoludico: la finestra temporale limitata rappresenta un'occasione preziosa per saggiare le meccaniche di gioco e fornire feedback agli sviluppatori prima del lancio ufficiale, previsto per il 2026.

Le registrazioni sono già attive attraverso il portale ufficiale PlayStation.com, dove gli interessati possono candidarsi per entrare nel gruppo ristretto di beta tester.

La versione di prova includerà sei personaggi giocabili, presumibilmente gli stessi già annunciati con le uniche eccezioni di Spider-Man e Ghost Rider, dato che sono gli unici combattenti non disponibili nella versione fornita per l'EVO 2025.

Oltre alle battaglie online, i partecipanti potranno sperimentare una modalità spettatore per osservare gli scontri di altri giocatori e un tutorial di allenamento per familiarizzare con i controlli e le combo.

Per poter lasciare la vostra candidatura, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Register now" per iscrivervi al programma PlayStation Beta: nel caso vi comparisse un messaggio di errore, vorrà dire che ne fate già parte e che la vostra candidatura può già essere presa in considerazione.

L'iscrizione non garantirà che veniate scelti per partecipare alla closed beta, ma si tratta di un prerequisito fondamentale per poter essere potenzialmente selezionati da Sony per la prova su PS5.

La beta sarà infatti esclusiva per PlayStation 5, anche se dobbiamo ricordare che il gioco completo raggiungerà anche il mercato PC attraverso Steam ed Epic Games Store.

Questa strategia multipiattaforma riflette l'intenzione di massimizzare la base di giocatori e di competere con altri titoli del genere già affermati nel panorama competitivo.

Il 2026 potrebbe rivelarsi un anno cruciale per i fighting game a tema supereroistico, con MARVEL Tokon: Fighting Souls che si prepara a sfidare le produzioni concorrenti.

L'approccio tag-team e l'expertise tecnica di Arc System Works potrebbero rappresentare la combinazione vincente per conquistare sia i fan dei supereroi (di cui trovate tantissimi gadget su Amazon, a proposito) che gli appassionati di esports competitivi.

Il tuto in un periodo in cui Sony vuole puntare fortemente a conquistare i tornei competitivi, come dimostrato dall'annuncio del suo primo fighting stick ufficiale.