Il mondo dei giochi di combattimento si prepara a ricevere una ventata di innovazione con l'arrivo di PlayStation FlexStrike, il primo fight stick ufficiale mai prodotto da Sony Interactive Entertainment.

Questo controller specializzato, precedentemente annunciato con il nome Project Defiant, rappresenta un punto di svolta per l'azienda giapponese che fino ad oggi non aveva mai sviluppato accessori dedicati specificamente alla comunità fighting game.

La scelta di entrare in questo mercato di nicchia testimonia l'importanza crescente degli eSport e dei tornei di combattimento nell'ecosistema PlayStation, anche in vista del lancio di Marvel Tokon Fighting Souls, picchiaduro che verrà lanciato in esclusiva console PS5 e su PC.

Tecnologia PlayStation Link al servizio dei combattimenti

Come spiegato dalla stessa Sony sul PlayStation Blog, l'elemento più innovativo di FlexStrike risiede nell'integrazione della tecnologia PlayStation Link, la soluzione wireless proprietaria di Sony caratterizzata da latenza ultra-ridotta.

Questa implementazione permette al fight stick di funzionare senza fili mantenendo la reattività necessaria per i combattimenti più intensi, un aspetto fondamentale per i giocatori professionisti che non possono permettersi ritardi nella trasmissione dei comandi: la compatibilità si estende sia alla PS5 che ai PC, offrendo flessibilità d'uso attraverso connessioni cablate o wireless.

Una caratteristica particolarmente interessante è la possibilità di collegare simultaneamente due FlexStrike utilizzando un singolo adattatore PS Link, facilitando anche l'organizzazione di tornei e le sfide in locale.

A completare l'esperienza di gioco, il sistema supporta anche la connessione contemporanea di cuffie Pulse Elite (le trovate scontate su Amazon) o auricolari Pulse Explore, garantendo audio senza latenza durante le partite più concitate.

Dal punto di vista costruttivo, Sony ha puntato su interruttori meccanici per i pulsanti e su un sistema di gate restrictors intercambiabili senza l'uso di utensili: i giocatori potranno scegliere tra configurazioni quadrate, circolari e ottagonali, tutte comodamente alloggiate negli scomparti integrati del controller insieme all'adattatore USB necessario.

Il design ergonomico presenta superfici angolate per il comfort e una base antiscivolo per garantire stabilità durante l'uso: tutti elementi fondamentali per un fighting stick all'altezza delle aspettative.

La custodia a tracolla inclusa nella confezione facilita il trasporto di tutti i componenti, mentre la batteria ricaricabile integrata assicura autonomia prolungata durante competizioni e sessioni di gioco estese.

Un aspetto interessante è che questo nuovo controller include il Touchpad, con opzioni di personalizzazione aggiuntive come un interruttore per modalità direzionali e un pulsante di blocco per prevenire input accidentali.

Potrà dunque di fatto essere utilizzato anche con molti giochi esterni ai picchiaduro, qualora sia necessario sfruttare una delle funzionalità dei "normali" controller per PS5.

FlexStrike farà la sua prima apparizione pubblica durante l'Evolution Championship Series 2025 a Las Vegas, dall'1 al 3 agosto: i visitatori potranno ammirare il prototipo presso il Fight Stick Museum e lo stand di Arc System Works, anche se Sony avvisa che le unità esposte non riflettono il design finale del prodotto e sono disponibili solo per la visione.

Per quanto riguarda invece l'arrivo sul mercato, il lancio è previsto nel corso del 2026, ma potremo saperne di più solo nei prossimi mesi: se siete interessati a saperne di più, potrete dirigervi al seguente indirizzo per ricevere comodamente gli aggiornamenti su PlayStation Flexstrike direttamente al vostro indirizzo e-mail.