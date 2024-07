Anche Link sarà giocabile nel nuovo Zelda, secondo l'ESRB

L'annuncio di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ha sorpreso positivamente i fan soprattutto per la scelta della protagonista: a differenza degli altri capitoli della serie, Nintendo ha scelto infatti di permetterci di interpretare la principessa Zelda.

La casa di Kyoto non aveva mai realizzato un'avventura che vedesse protagonista la principessa, motivo per cui questa esclusiva Switch (che potete prenotare su Amazon) ha attirato fin da subito gli appassionati storici.

Tuttavia, pare che Echoes of Wisdom non sarà un'avventura puramente incentrata su Zelda come si pensava inizialmente: nelle scorse ore è infatti emersa una descrizione ufficiale della classificazione ESRB che potrebbe aver anticipato un dettaglio molto importante sul gameplay.

Come segnalato da Eurogamer.net, sembra che la nuova avventura ci permetterà di interpretare anche Link, con uno stile gameplay che probabilmente sarà molto simile a quanto già visto in Link's Awakening, dato che sfrutterà lo stesso engine:

«Come Link, i giocatori utilizzano spada e frecce per sconfiggere i nemici; Zelda può utilizzare una bacchetta magica per evocare creature in battaglia».

Le descrizioni fornite dall'ESRB sono solitamente dettagliate perché servono a spiegare il motivo della valutazione di un determinato titolo: aver specificato dunque che i giocatori utilizzano Link confermerebbe dunque il ritorno dell'eroe.

Ovviamente resta da chiarire quando effettivamente sarebbe utilizzabile lo storico protagonista della serie: magari sarà inteso per una semplice sequenza prima che inizi la "vera" avventura, o magari si potrà scegliere di usarlo per la sezione finale.

Considerando che la trama del gioco richiederà infatti alla principessa Zelda di salvare Link, è plausibile immaginare che queste sezioni non ricopriranno gran parte del gameplay vero e proprio.

Da un lato ciò potrebbe fare contenti i fan del personaggio, ma dall'altro chi voleva una storia in cui ci fosse solo Zelda potrebbe restare leggermente deluso. Non possiamo che attendere ulteriori dettagli per capire come verrà strutturato il tutto.

Nel frattempo, se siete interessati alla versione digitale di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, sarete felici di sapere che le dimensioni sono estremamente ridotte, a differenza di molti tripla-A di recente uscita.