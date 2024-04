Anche Golden Axe avrà la sua immancabile serie TV

Dopo aver esaurito il filone dei fumetti, o almeno aver rallentato un po' il ritmo, il mondo del cinema e della TV sta decisamente puntando in maniera massiccia sui videogiochi, perché ora anche Golden Axe avrà il suo show.

L'iconico videogioco vintage (almeno quanto i suoi giocattoli che trovate su Amazon) è forse la scelta più strana per poter creare una trasposizione a puntate, ma a quanto pare c'è chi non la pensa così.

Come riporta VGC, infatti, Comedy Central ha annunciato una serie animata di 10 episodi basata sul classico gioco SEGA.

La serie animata di Golden Axe sarà prodotta da CBS Studios in associazione con Sony Pictures Television e Original Film. Secondo quanto riportato dall'emittente, lo show avrà un "cast stellare", tra cui il vincitore del premio Emmy Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre e Carl Tart.

Mike McMahan (“Star Trek: Lower Decks”, “Solar Opposites”) e Joe Chandler (“American Dad!”) scriveranno il primo episodio e saranno i produttori esecutivi della serie, con Chandler nel ruolo di showrunner.

Anche Haruki Satomi di Sega (Presidente/CEO di Sega Sammy), Shuji Utsumi (Presidente/COO di Sega Corporation) e Toru Nakahara (“Sonic the Hedgehog”, “Knuckles”, “Streets of Rage”) saranno i produttori esecutivi.

Ma dicosa parlerà la serie di Golden Axe? Ecco la sinossi:

«In un esilarante e amorevole omaggio alla serie di videogiochi Sega del 1989, Golden Axe segue i guerrieri veterani Ax Battler, Tyris Flare e Gilius Thunderhead mentre combattono ancora una volta per salvare Yuria dal gigante malvagio Death Adder che non sembra proprio voler rimanere morto . Per fortuna, questa volta hanno dalla loro parte l'inesperto e impreparato Hampton Squib.»